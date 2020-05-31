ANKARA 1538 mesire yeri, yarın açılacak

1538 mesire yeri, yarın açılacakORMAN Genel Müdürü Bekir Karacabey, Türkiye genelinde 1538 mesire yerinin belirlenen kurallara çerçevesinde yarın yeniden açılacağını duyurdu.

31.05.2020 15:10 | Son Güncelleme: 31.05.2020 15:15
1538 mesire yeri, yarın açılacak
ORMAN Genel Müdürü Bekir Karacabey, Türkiye genelinde 1538 mesire yerinin belirlenen kurallara çerçevesinde yarın yeniden açılacağını duyurdu.
Koronavirüs salgını ile yürütülen mücadele kapsamında uzun süredir kapalı olan mesire alanları, sosyal hayatta normalleşmenin kademeli olarak başlaması ile birlikte 1 Haziran'da yeniden açılıyor. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, belirlenen kurallar çerçevesinde Türkiye genelindeki 1538 mesire yerini pazartesi açacaklarını belirtti. Karacabey, "Normalleşme takviminin ikinci adımı kapsamında 81 ilimizdeki mesire yerlerini tekrar vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. İllerdeki veriler ve salgının yayılma durumuna göre vatandaşlar maske takarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak bu alanları kullanabilecek" dedi.
EKONOMİYE 800 MİLYON LİRALIK KATKI
Karacabey, sosyal mesafe kuralı çerçevesinde halkı yeniden doğaya kavuşturacaklarına dikkat çekerek, "Orman Genel Müdürlüğü olarak yaptığımız çalışmalarla 2002 yılında 92 olan mesire yeri sayısını günümüzde 1538 adete ulaştırdık. Doğa sevgisini kazandırma ve ormanları koruma bilincini aşılama bakımından büyük önem taşıyan mesire alanları, ayrıca 30 bin kişiye istihdam sağlaması ve ulusal ekonomiye 800 milyon TL katkı sunması bakımından da büyük önem taşıyor. Ayrıca mesire yerleri içerisinde bulunan yöresel ürün satış yerleri sayesinde de vatandaşlarımız evlerinde ürettikleri ürünleri satarak hem kendi ekonomilerine hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor" dedi. ANKARA 1538 mesire yeri, yarın açılacak

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Karacabey, Türkiye, Güncel, Haber

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