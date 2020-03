ANKARA 19 bin 921 sözleşmeli öğretmenin ataması kura ile yapıldı

19 bin 921 sözleşmeli öğretmenin ataması kura ile yapıldıMİLLİ Eğitim Bakanlığı, Bakan Ziya Selçuk'un da katıldığı törenle 19 bin 921 sözleşmeli öğretmenin atamasını bilgisayar kurasıyla gerçekleştirdi.Milli Eğitim Bakanlığı Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen atama törenine koronavirüse karşı alınan tedbirler çerçevesinde öğretmen adayları alınmadı. Tedbirler kapsamında törene az sayıda katılımın olması sağlanırken, salonun büyük bölümü boş kaldı. Ziya Selçuk, tören salonuna girerken protokol sırasında oturan bürokratlara 'aralıklı oturalım' uyarısında bulundu. Kuradan önce konuşan Bakan Selçuk, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünü hatırlatarak, "Başöğretmenimiz Atatürk'ün de işaret ettiği gibi ordularımızın kazandığı zaferi artık eğitimle taçlandırma gayreti içindeyiz. Bu nedenle bugün burada 79 farklı alanda 69 ilimize 19 bin 921 öğretmenimizi daha atamak üzere bir araya geldik. Devletimizin bu olağanüstü dönemde bütün iş ve işlemleri devam ediyor ve her şey zamanında yerinde yapmak için gayretimizi sarf ediyoruz. Yeni atanan öğretmenlerimize başarılar diliyorum" dedi.'DOLULUK ORANI YÜZDE 92,3'E ÇIKTI'Bakan Selçuk, öğretmenliğin aklı, kalbi ve hayali birleştirmeyi gerektiren çok zor bir görev olduğunun altını çizerek, "Bu anlamda öğretmenlerimize güveniyoruz, onların heyecanını paylaşıyoruz. Bir ülkenin eğitim sisteminin kalitesinin öğretmenlerinin niteliğiyle doğrudan doğruya ilgili olduğunu biliyoruz. Türkiye genelinde doluluk oranı bu atamayla birlikte yüzde 92,3'e çıkmış bulunuyor. Bunu önümüzdeki süreçte daha da yükseltmek azminde ve gayretindeyiz. Yeni atanacak öğretmenlerimizin heyecanını paylaşıyoruz ve onların başarılı bir öğretmenlik süreci yaşamaları için her türlü tedbiri almış durumdayız. Bugün burada bu törenle birlikte atanan 20 bin öğretmeninizin önümüzdeki süreçte bütün işlemleri hayata geçirilmeye devam edecek. Ben bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş olan bütün öğretmenlerimize ve bayrağımızın dalgalandığı her yerde şanla şerefle görev yapmaktayken şehit olan öğretmenlerimize şükranlarımı iletiyor, rahmet ve minnet ile anıyorum" ifadelerini kullandı. KURA İLE ATAMAKonuşmasının ardından Bakan Selçuk, bilgisayar kurasını başlatmak için salonda bulunan kişilerden rakam söylemelerini istedi. Kura için gereken sayı basın mensuplarından gelen rakamlardan oluşturulurken, Selçuk "Hepinizin huzurunda atamayı otomatik olarak başlatmak üzere butona basıyorum. Hayırlı uğurlu olsun" diyerek bilgisayar kurasını başlattı. Kurayla belirlenen 19 bin 921 bin sözleşmeli öğretmenin branşları, görev yerleri ve atandıkları iller salondaki dev ekrana yansıtıldı. Atama sonuçları, Bakanlığa ait 'meb.gov.tr' ve 'personel.meb.gov.tr' adreslerinin yanı sıra e-devletten de öğrenilebilecek.

Kaynak: DHA

