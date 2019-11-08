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Ankara 27 yıllık bankacı, emekli olunca pastane açtı

27 yıllık bankacı, emekli olunca pastane açtıAnkara'da Hüsniye Ünal (49), 27 yıl bankada çalışıp, emekli olduktan sonra pastacılığa başladı.

08.11.2019 11:36 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:42
27 yıllık bankacı, emekli olunca pastane açtı
Ankara'da Hüsniye Ünal (49), 27 yıl bankada çalışıp, emekli olduktan sonra pastacılığa başladı. Kurslara giderek, kendisini geliştiren Ünal, geçen yıl Çankaya'da pastane açtı. Ünal, en büyük hayalinin, kendi şirketini kurarak, ev kadınlarına iş imkanı sağlayıp, kız çocuklarına burs vermek olduğunu istediğini söyledi.
Evli ve 2 çocuk annesi Hüsniye Ünal, 27 kamu bankasında çalıştıktan sonra 2016 yılında emekli oldu. Ardından çeşitli kurslara ve sosyal aktivitelere katılan Ünal, uzun yıllar bankacılık sektöründe tempolu bir şekilde çalışmasının etkisiyle de hayali olan pastaneyi açmak için çalışma başlattı. Evde üretim yapan kadınların ürünlerini ekonomiye kazandırmayı amaçlayan Ünal, 'Sen yap ben satayım' sloganıyla yola çıkıp, arkadaşlarıyla butik pastane açtı. Ünal, iş yerinde hem kendi ürettiği hem de çevresinde ulaştığı kadınların evlerinde ürettiği pasta, poğaça, simit gibi ürünleri satıyor. Ünal, ev kadınlarının yaptığı ürünleri ekonomiye kazandırıp, onların aile bütçelerine katkı sağlamalarına aracılık ederken, çocukluk hayali olan pastane işletmeciliğini gerçekleştirmenin de mutluluğunu yaşıyor.
Ünal, 27 yıllık yoğun tempoya alıştığını söyleyerek, Sürekli bir şeyle üretmek, çalışmak bana huzur veriyor. Burada da işletmemin hem üretim kısmını hem işletme kısmını hem de pazarlama kısmını kendim yapıyorum. Bu konuda gerekli eğitimleri de aldım. İleride burayı da büyütmek istiyorum. En büyük hayalim, ev kadınlarına iş istihdamı yaratmak ve kız çocuklarına burs vermek, bu bir zaman ve süreç meselesi. İleriye dönük bu konuda planlarım devam ediyor. Evde üretim yapan çok kadın var ve bunlar aynı zamanda ailelerinin geçimini sağlamak için de uğraşıyor ve ben de onları bir şekilde desteklemek istiyorum. İşini güzel yapan insanların bir şekilde kazanmasını istiyorum. Bunun için de işletmemi büyüterek, böyle bir projeyi hayata geçirmek en büyük hedefim diye konuştu.
Ankara 27 yıllık bankacı, emekli olunca pastane açtı

Çankaya, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA


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