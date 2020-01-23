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Ankara, 3.8 ve 4.5 büyüklüğünde 2 depremle sallandı (2)

VALİ ŞAHİN: CAN VE MAL KAYBI YAŞANMAMIŞTIRAnkara'nın Akyurt ilçesinde meydana gelen depremin ardından Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

23.01.2020 07:37 | Son Güncelleme: 23.01.2020 07:37Ankara, 3.8 ve 4.5 büyüklüğünde 2 depremle sallandı (2)

VALİ ŞAHİN: CAN VE MAL KAYBI YAŞANMAMIŞTIR

'nın ilçesinde meydana gelen depremin ardından Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Şahin, ekiplerin detaylı incelemeler için saha çalışmalarına başladıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İlimiz Akyurt ilçe merkezinde meydana gelen 4.5 şiddetindeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Detaylı incelemeler için ekipler sahada çalışmalarına başlamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Haber: ANKARA,



Ankara Valisi, Vasip Şahin, Akyurt, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

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