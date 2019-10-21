Haberler » Güncel » Ankara 3 ilde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara 3 ilde 7 terörist etkisiz hale getirildi

3 ilde 7 terörist etkisiz hale getirildiİçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Mardin ve Bitlis'te gerçekleştirilen operasyonlarda 1'i gri listede olmak üzere toplam 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

21.10.2019 16:47
3 ilde 7 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Mardin ve Bitlis'te gerçekleştirilen operasyonlarda 1'i gri listede olmak üzere toplam 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Diyarbakır'ın Lice kırsalında polis ve jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Teröristlerden birinin 300 bin TL ödülle 'Gri Liste'de yer alan 'Fedai Koçer' kod adlı 1993 doğumlu Yusuf Demir olduğu belirtilen açıklamada, "Ayrıca Mardin Derik ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda 3, Bitlis kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Böylelikle bugün gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonlarında, 1'i Gri Liste'de olmak üzere toplam 7 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
Ankara 3 ilde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis, Mardin, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:16 Ankara'da suç örgütüne operasyon
18:14 Soylu: "Türkiye'nin bir göç politikası vardır"
18:14 Yardımseverlerden Suriye'deki kampta kalan savaş mağdurlarına battaniye yardımı
18:09 Nikah masasından 'Barış Pınarı Harekatı'na destek
18:08 1. MHP KAÇEP Sempozyumu sona erdi
18:13 Balık tutarken gözüne saçma isabet etti
18:11 Bakırköy Adliyesi'nde "Cumhuriyet Sergisi" açıldı
21.10.2019 18:17:21