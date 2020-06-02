ANKARA 30 kilo esrar ve uyuşturucu satışından elde edilen 99 bin lira ile yakalandılar

30 kilo esrar ve uyuşturucu satışından elde edilen 99 bin lira ile yakalandılarANKARA'da, polis tarafından 2 adrese düzenlenen baskında 30 kilo 2 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

02.06.2020 16:30 | Son Güncelleme: 02.06.2020 16:36
30 kilo esrar ve uyuşturucu satışından elde edilen 99 bin lira ile yakalandılar
ANKARA'da, polis tarafından 2 adrese düzenlenen baskında 30 kilo 2 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece Mamak ve Çankaya'da 2 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. İhbar üzerine yapılan baskında, 30 kilo 2 gram esrar ile uyuşturucu ticaretinden elde edilen 99 bin 420 lira ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti suçundan sabıkalı D.U., E.İ. ve A.H. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Uyuşturucuyu taksiyle dağıttıkları belirlenen şüpheliler, polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. ANKARA 30 kilo esrar ve uyuşturucu satışından elde edilen 99 bin lira ile yakalandılar

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Güncel, Haber

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