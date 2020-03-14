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ANKARA 46 bin 127 personelle 81 ilde uygulama; 65 bin 207 okul servis aracı denetlendi, aranan bin...

ANKARA 46 bin 127 personelle 81 ilde uygulama; 65 bin 207 okul servis aracı denetlendi, aranan bin 493 kişi yakalandı.

14.03.2020 10:51 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:53
ANKARA 46 bin 127 personelle 81 ilde uygulama; 65 bin 207 okul servis aracı denetlendi, aranan bin 493 kişi yakalandı
ANKARA 46 bin 127 personelle 81 ilde uygulama; 65 bin 207 okul servis aracı denetlendi, aranan bin...

Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

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