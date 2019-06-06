06.06.2019 20:32
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ANKARA 5 gündür haber alınamayan yaşlı adam, evinde ölü bulundu

5 gündür haber alınamayan yaşlı adam, evinde ölü bulunduANKARA'nın Çubuk ilçesinde, kendisinden 5 gündür haber alınamayan Mehmet Güvercin (60) evinde ölü bulundu.

5 gündür haber alınamayan yaşlı adam, evinde ölü bulundu
ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, kendisinden 5 gündür haber alınamayan Mehmet Güvercin (60) evinde ölü bulundu.
Cumhuriyet Mahallesi 2. Sokak üzerindeki apartman dairesinde yalnız yaşayan Mehmet Güvercin'den 5 gündür haber alamayan komşuları, daireden gelen kokudan şüphelenerek akşam saatlerinde eve girdi. Yaşlı adamın yerde hareketsiz yattığını gören komşuları sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Hayatını kaybettiği tespit edilen Güvercin'in ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis ekipleri, dairede arama yaptı. Ciğerci Mehmet ismiyle tanınan Güvercin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. ANKARA 5 gündür haber alınamayan yaşlı adam, evinde ölü bulundu
Kaynak: DHA
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