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Ankara 500 bin liralık kehribar taşı ve ürünü ele geçirildi

500 bin liralık kehribar taşı ve ürünü ele geçirildiANKARA, (DHA)- TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Zonguldak'ta gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan 28 kilogram ağırlığında kehribar taşı ve bu taştan imal edilmiş binlerce ürün ele geçirildi.

14.12.2019 18:05 | Son Güncelleme: 14.12.2019 18:06
500 bin liralık kehribar taşı ve ürünü ele geçirildi
ANKARA, (DHA)- TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince 'ta gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan 28 kilogram ağırlığında kehribar taşı ve bu taştan imal edilmiş binlerce ürün ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'ne yapılan ihbar üzerine, inceleme başlatıldı. Elde edilen bilgi ve belgeler, Zonguldak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne iletildi. Kaçakçılığa karıştığından şüphelenilen liman sahasındaki araçta narkotik madde de bulundurulabileceği ihtimaline karşı önce dedektör köpekle arama yapıldı. Daha sonra Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından gerçekleştirilen aramada sürücü kabininin arkasında bulunan yatağın üzerinde sırt çantalarının bulunduğu saptandı. Çantaların içinde kehribar taşı ve bu taştan imal edilen binlerce tespih, bileklik ve boncuk ele geçirildi. El konulan 28 kilogram ağırlığındaki kehribar taşı, boncuk, tespih ve bilekliğin piyasa değerinin yaklaşık 500 bin lira olduğu belirlendi. Soruşturma sürdürülüyor.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Ankara 500 bin liralık kehribar taşı ve ürünü ele geçirildi

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Zonguldak, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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