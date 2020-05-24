ANKARA 65 yaş üstüne çifte bayram

65 yaş üstüne çifte bayramANKARA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 3'üncü kez sokağa çıkan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar parklarda güneşlendi, piknik yaptı, güvercin besleyip, kaydıraktan kaydı.

24.05.2020 17:52 | Son Güncelleme: 24.05.2020 18:02
65 yaş üstüne çifte bayram
ANKARA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 3'üncü kez sokağa çıkan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar parklarda güneşlendi, piknik yaptı, güvercin besleyip, kaydıraktan kaydı.
Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, bayramın 1'inci günü 3'üncü kez sokağa çıktı. Saat 14.00'ten itibaren sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş üstü vatandaşlar, parklara akın etti. Maskelerini takarak parkta oturan vatandaşlar, birbirleriyle sohbet ederek, çocukları ve torunlarıyla telefonda görüntülü konuşup, bayramlaştı. Parklarda güneşin keyfini çıkaran vatandaşlardan kimisi piknik yaptı, kimisi güvercin besledi, bazıları da çocuk parkında kaydıraktan kayarak, çocuklar gibi eğlendi. Polis ekipleri sık sık sosyal mesafeye dikkat edilmesi konusunda vatandaşları uyardı. Tunalı Hilmi Caddesi'nde Kuğulu Park'ta yoğunluk oluşturan 65 yaş üstü vatandaşlara Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından maske dağıtılıp, kolonya ve şeker ikram edildi.
'ÇİFTE BAYRAM YAPIYORUZ'
Parkta güneşlenen Betül Boralı "Güneşi özledik, dışarıyı özledik, gerçi hastanede olmayayım da evde olayım" dedi. Kuşlara yem veren Zöhre Elik "Her izinde çıkıp kuşlara yem veriyorum. Çıkamadığım zaman pencerenin önüne yem bırakıyorum. Kuşları beslemeyi çok seviyorum" dedi. Yıldız Balcı ise "Hem dışarıya çıktık hem de bayramı yaşıyoruz. Arkadaşım kek yaptı. Termosla çay getirdik. Devamlı evde kalmak bizi çok yordu. Şu anda çok iyiyiz. Özgürlüğü özledik. Bir daha korona ile bayram yapmak istemiyoruz. İnşallah bundan sonra sağ salim bir bayram yaparız" dedi. ANKARA 65 yaş üstüne çifte bayram

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Afyonkarahisar’da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu Haber
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu
Haziran’a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı Haber
Haziran'a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti Haber
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak Haber
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi Haber
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Semih Şentürk’ün bıyıklı hali ’Yeniköy Kasabı’ lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque’ye benzetildi Haber
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi
Aynı aileden 4 kişiyi öldüren adam, 6 yıl sonra olay yerinde yakalandı Haber
Aynı aileden 4 kişiyi öldüren adam, 6 yıl sonra olay yerinde yakalandı
’Tutkunlar Çetesi’nin sosyal medyadaki dayak görüntüsüne 3 gözaltı Haber
"Tutkunlar Çetesi"nin sosyal medyadaki dayak görüntüsüne 3 gözaltı
Haberler››Güncel››ANKARA 65 yaş üstüne çifte bayram - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:57: Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 35 üyesi öldürüldü - Haber 17:57: Sivas'ta korkuluğa sıkışan güvercin, kedinin tepki vermesi sayesinde kurtarıldı - Haber 17:55: Kayseri'de siyasi partilerin il başkanları "telekonferans" yöntemiyle bayramlaştı - Haber 17:54: Yavuzeli'nde şiddetli rüzgar ve yağış - Haber 17:54: Muhtarlardan 65 yaş üstü vatandaşlara büyük jest - Haber 17:15: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bine yaklaşıyor - Haber 17:14: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu - Haberler 17:10: Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi - Magazin 17:01: Haziran'a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı - Haber 14:12: Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu - Haberler