ANKARA 7 pilot ilde 'antikor testi' uygulaması başladı

7 pilot ilde 'antikor testi' uygulaması başladıKORONAVİRÜSTE bağışıklık oranının tespit edilmesini amaçlayan antikor testi uygulaması, aralarında Ankara'nın da bulunduğu pilot seçilen 7 ilde başladı.

11.06.2020 20:13 | Son Güncelleme: 11.06.2020 20:53
7 pilot ilde 'antikor testi' uygulaması başladı
KORONAVİRÜSTE bağışıklık oranının tespit edilmesini amaçlayan antikor testi uygulaması, aralarında Ankara'nın da bulunduğu pilot seçilen 7 ilde başladı. Ülke genelinde ise test uygulaması, pazartesi günü başlayacak.
İlk kez Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye genelinde 153 bin hanede yapılacağını duyurduğu antikor testi uygulaması 7 ilde başladı. Sağlık ekipleri, Başkent Ankara'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işbirliğinde belirlenen hanelere giderek, test için numune alma işlemi yaptı. Sağlık görevlileri, belirlenen listedeki ailelerin kapısını çalıp, antikor testi uygulaması için geldiklerini söylerken, uygulamayı kabul eden hane ferdinin cep telefonuna bakanlıktan mesaj gelmesi sağlandı. Ardından PCR testi için burundan numune ve kan örneği alındı. Antikor testi uygulananlara 2 gün içinde e-nabız uygulaması ya da ilgili ilçe sağlık müdürlüklüğünden sonucu öğrenebilecekleri bildirildi.
'ANKARA'DA 4 BİN HANEDE UYGULUYORUZ'
Etimesgut İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibinde yer alan Diş Hekimi Ezgi Doğan Seçkin, "153 bin hane TÜİK'in özel bir sistemi aracılığıyla seçildi. Bu sistemde seçilen adreslere giderek kapıları çalıyoruz. Kendi rızaları olmazsa başka bir adrese geçiyoruz. Bu işlemlerde bir PCR testi bir de kan örneğinin alınması var. PCR testi hastalığı geçirip geçirmediğini anlamak, kan testi de antikor düzeyinin oluşup oluşmadığını, bağışıklık kazanıp kazanmadığını anlamak için yapılıyor. Biz bu çalışmayı Ankara genelinde 4 bin hanede uyguluyoruz. Testlerin sonuçları 2 gün içerisinde çıkıyor. 2 gün içerisinde e-nabız üzerinden testlerinin sonuçlarını öğrenebiliyorlar ya da ilçe sağlık müdürlüğümüzü arayarak bilgi alabilirler" diye konuştu.
'ÇOK ŞANSLI OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM'
Antikor testi yapılan emekli Havva Kesici ise "Arkadaşlarımız kapıma kadar geldiler ve testlerimi yaptılar. Çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Bundan çok memnun oldum. Bana ilk önce Sağlık Bakanlığı'ndan geldiklerini söylediklerinde şaşırdım. Ama durumu bana anlattılar ben de bu doğrultuda test olmayı kabul ettim ve testlerimi arkadaşlarımız yapmış oldu. Biraz panik oldum ama Sağlık Bakanlığı'ndan geldikleri için kendimi güvende hissettim" ifadelerini kullandı. ANKARA 7 pilot ilde ’antikor testi’ uygulaması başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara, Pilot, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Maçka Parkı’nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi Haber
Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi
Diyarbakır’da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu’na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı? Haber
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı?
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu Haber
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu Haber
Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti Haber
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır? Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Son Dakika: Türkiye’de 11 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 987 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 11 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 987 yeni vaka tespit edildi
Haberler››Güncel››ANKARA 7 pilot ilde 'antikor testi' uygulaması başladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:21: Almanya'da ihtiyaç fazlası maskeler nedeni ile kriz çıktı - Haber 21:19: Başkentte sağanak etkili oldu - Haber 21:17: Bilecik'te yıldırım düşmesi sonucu tarlada çıkan yangın söndürüldü - Haber 21:15: - Hafter vahşeti: Terhune'de 4 toplu mezar bulundu - Haber 21:13: Şiddetli rüzgar ağaçları kökünden söktü - Haber 20:24: Son Dakika: Türkiye'de 11 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 987 yeni vaka tespit edildi - Haber 19:44: Sağlık Bakanlığı, 13 pilot ilde antikor testi uygulaması başlattı - Haber 19:03: Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi - Haberler 17:24: Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı? - Haberler 15:31: FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti - Haberler