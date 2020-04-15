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Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumundan tahliyeler sürüyor

Af Yasasının meclisten geçmesinin ardından Ceza İnfaz Kurumlarından tahliyeler başladı.

15.04.2020 12:45 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:48
Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumundan tahliyeler sürüyor
Af Yasasının meclisten geçmesinin ardından Ceza İnfaz Kurumlarından tahliyeler başladı. Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumundan ise tahliye hareketliliği gün boyunca sürdü.

Dünya genelinde Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde Af yasası mecliste oylanarak kabul edildi. Yasa resmi gazetede yayınlanarak resmileşti ve böylece gözler ceza infaz kurumlarına çevrilerek gerçekleşecek olan tahliye işlemlerine yöneldi. Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumunda sabah saatlerinde başlayan tahliye hareketliliği sürüyor. Tahliye edilen mahkumlar minibüslere bindirilerek gruplar halinde kampüsten çıkarılıyor. Mahkumlar sevinçlerini kameralara el sallayarak gösteriyor.

Ceza infaz düzenlemesinden yararlanamayacak olan mahkumlar da bulunuyor. Bu kapsamda kasten öldürme, cinsel suçlar, kadına karşı suçlar, uyuşturucu imalatı ve ticareti, terör suçları, MİT kanununa ve devletin güvenliğine karşı işlenen suçlardan içeride bulunan mahkumlar tahliye edilmeyecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Af Yasası, Ankara, 3. Sayfa
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