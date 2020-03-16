Ankara Adalet Bakanı Gül, koronavirüs tedbirlerinin genişletilmesi ile ilgili açıklamalarda...
Ankara Adalet Bakanı Gül, koronavirüs tedbirlerinin genişletilmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu-2.
16.03.2020 14:53 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:53
Ankara Adalet Bakanı Gül, koronavirüs tedbirlerinin genişletilmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu-2
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
Etiketler : Abdülhamit Gül, Ankara, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu
Güncel
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti
Güncel
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Güncel
Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu
Güncel
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı
Güncel
Adnan Oktar organize suç örgütü davası, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Güncel
Altını olanları üzecek haber! Yılbaşından bu yana en düşük seviyeyi gördü
Güncel
Koronavirüse karşı Fas asıllı Hollanda vatandaşının yaptığı stok görenleri şaşırttı