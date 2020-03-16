Ankara Adalet Bakanı Gül, koronavirüs tedbirlerinin genişletilmesi ile ilgili açıklamalarda...
Ankara Adalet Bakanı Gül, koronavirüs tedbirlerinin genişletilmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu-1.
16.03.2020 17:23 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:29
Ankara Adalet Bakanı Gül, koronavirüs tedbirlerinin genişletilmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu-1
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Ankara Adalet Bakanı Gül, koronavirüs tedbirlerinin genişletilmesi ile ilgili açıklamalarda...
Etiketler : Abdülhamit Gül, Ankara, Güncel
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