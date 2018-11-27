27 Kasım 2018, 15:38
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Ankara Adayının Açıklanmasından Sonra Gökçek'ten Dikkat Çeken Paylaşım

AK Parti'nin Ankara adayının belli olmasından sonra sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza atan Melih Gökçek, "Mehmet Özhaseki'ye ve ittifakın adaylarına başarılar diliyorum" dedi.

AK Parti'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında Ankara adayının Mehmet Özhaseki olduğunu duyurdu.

GÖKÇEK'TEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Erdoğan'ın açıklamasının ardından adı MHP'nin "Ankara adayı" olacağı iddialarıyla yeniden gündeme gelen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mehlih Gökçek'ten dikkat çeken paylaşım geldi. MHP'nin Ankara için yaptığı teklifi geri çeviren ve her fırsatta AK Partili olduğunu vurgulayan Gökçek, Mehmet Özhaseki'nin adaylığına destek verdi.

İTTİFAKIN ADAYLARINA BAŞARILAR DİLEDİ

Gökçek kişisel Twitter hesabından Özhaseki'ye başarılar dileyerek şu mesajı paylaştı; "AK Partimizin 60 belediye başkan adayı belli oldu Sn Mehmet Özhaseki... Sn Mehmet Özhaseki'ye ve diğer adaylara ve ittifakın adaylarına başarılar diliyorum."

İşte Gökçek'in o paylaşımı;

Milliyetçi Hareket Partisi,Mehmet Özhaseki,Ankara,Melih Gökçek
27 Kasım 2018 Salı 15:38