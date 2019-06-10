Ankara Adliyesi
'nde bayramlaşma
ANKARA Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman ve Adalet Komisyonu Başkanı Faruk Şener, adliye bahçesinde düzenlenen program ile hakim-savcı ve personelle bayramlaştı.
Ankara Adliyesi orta bahçede düzenlenen bayramlaşma etkinliğine, adliyede görevli hakim-savcı ile adliye personeli katıldı. Başsavcı Yüksel Kocaman, Adalet Komisyonu Başkanı Faruk Şener ve Başsavcı Vekilleri, bayramlaşmaya katılan personelin tek tek ellerini sıkarak, bayramlarını kutladı. Bayramlaşmanın ardından bir süre bahçede oturan Başsavcı Kocaman ve Başsavcı vekilleri personelle sohbet etti. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber-Kamera: Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA
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(Tür: Ankara)
Kaynak: DHA
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