10.06.2019 15:18
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Ankara Adliyesi'nde bayramlaşma
Kaynak: DHA
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Didem Arslan Yılmaz'dan 'ortak yayın' açıklaması: Dost görünen ikiyüzlüleri tanıdım
Canlı yayın için İsmail Küçükkaya'nın seçilmesi sosyal medyayı salladı
Yeni atanan imam caminin kıblesinin yanlış olduğunu fark edince 67 yıllık hata düzeltildi
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