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Ankara adliyesi önünde çam fidanı dağıtıldı

Ankara Adliyesi önünde çam fidanı dağıtıldıANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında Ankara Adliyesi personeli ve vatandaşlara çam fidanı dağıttı.

11.11.2019 16:32 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:32Ankara adliyesi önünde çam fidanı dağıtıldı
Adliyesi önünde çam fidanı dağıtıldı
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında Ankara Adliyesi personeli ve vatandaşlara çam fidanı dağıttı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda 'Geleceğe Nefes Ol' sloganıyla başlatılan fidan dikme kampanyası kapsamında Ankara Adliyesi önünde çam fidanı dağıttı. Etkinliğe, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Başsavcı vekilleri ve adliye personeli katıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman, kampanyaya Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü aracılığıyla katıldıklarını belirterek, "Daha yeşil bir Türkiye için kampanyayı destekliyoruz. Yeşil alan çalışmamız kapsamında, dikilen fidanların bakımı onarımı işleriyle önümüzdeki dönemde de yakından ilgilenmeye devam edeceğiz. Vatandaşların yoğun ilgi göstermesinden memnunuz. Milletimiz sahip çıktı. Biz de yeşili çok seviyoruz, destekliyoruz. Türkiye'yi yeşillendirmek için çalışmalara devam edeceğiz" dedi.
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Haber-Kamera: Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)-

Ankara Adliyesi, Başsavcı, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

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