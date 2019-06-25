25.06.2019 16:28
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Ankara adliyesinde 2 kişi bıçakla yaralandı

Ankara adliyesinde 2 kişi bıçakla yaralandı

Ankara adliyesinde kızının boşanma davasını bekleyen bir polis memuru, tartıştığı damadı ile damadının kardeşini bıçakla yaraladı.

Ankara adliyesinde kızının boşanma davasını bekleyen bir polis memuru, tartıştığı damadı ile damadının kardeşini bıçakla yaraladı.
Edinilen bilgiye göre, kızının 10. Aile Mahkemesindeki boşanma davasını takip etmek üzere Sıhhiye'deki Ankara Adalet Sarayı'na gelen polis memuru E.E, duruşmanın başlamasını beklerken davalı oldukları damadının yakınlarıyla tartıştı.
Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğünde çalıştığı öğrenilen E.E, damadı Abdullah E. ile damadının kardeşi Abdülkadir E'yi bıçakla yaraladı.
Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.
Adliye polisince gözaltına alınan E.E, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: AA
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