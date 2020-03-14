Ankara Adliyesinde koronavirüs önlemleri
Ankara Adliyesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte işlemi yapıldı.
14.03.2020 13:56 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:02
Ankara Adliyesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte işlemi yapıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi görevlilerince koronavirüse karşı adliyede ilaçlama ve temizlik çalışması başlatıldı.
Salgına karşı alınan önlemler kapsamında adliyedeki asansörler, koridorlar, mahkeme salonları, hakim, savcı ve kalem odalarının yanı sıra vatandaşların kullandığı yerler, ekiplerce ilaçlandı.
Çalışmaları takip eden Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, kent genelinde talepte bulunan bütün kamu kurum ve kuruluşlarında temizlik ve dezenfekte işlemlerini aralıksız sürdürdüklerini belirterek, gün içinde Ankara Sanayi Odası'nın ardından metro duraklarının tamamında ilaçlama çalışması yapacaklarını söyledi.
İlaçlama çalışmaları konusunda bilgi veren Aslan, "İnsanların yoğun kullandıkları yerlerde sırt pompalarıyla, yoğun olmayan geniş mekanlarda ise motorlu sırt araçlarıyla dezenfekte işlemini gerçekleştiriyoruz. İlaçlamada Sağlık Bakanlığımızın önerdiği etken maddeleri kullanıyoruz." diye konuştu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi görevlilerince koronavirüse karşı adliyede ilaçlama ve temizlik çalışması başlatıldı.
Salgına karşı alınan önlemler kapsamında adliyedeki asansörler, koridorlar, mahkeme salonları, hakim, savcı ve kalem odalarının yanı sıra vatandaşların kullandığı yerler, ekiplerce ilaçlandı.
Çalışmaları takip eden Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, kent genelinde talepte bulunan bütün kamu kurum ve kuruluşlarında temizlik ve dezenfekte işlemlerini aralıksız sürdürdüklerini belirterek, gün içinde Ankara Sanayi Odası'nın ardından metro duraklarının tamamında ilaçlama çalışması yapacaklarını söyledi.
İlaçlama çalışmaları konusunda bilgi veren Aslan, "İnsanların yoğun kullandıkları yerlerde sırt pompalarıyla, yoğun olmayan geniş mekanlarda ise motorlu sırt araçlarıyla dezenfekte işlemini gerçekleştiriyoruz. İlaçlamada Sağlık Bakanlığımızın önerdiği etken maddeleri kullanıyoruz." diye konuştu.
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Kaynak: AA
Haberin Videosu :Ankara Adliyesinde koronavirüs önlemleri
Etiketler : Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başsavcı, Ankara, Güncel
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