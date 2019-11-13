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Ankara ak parti'de istişare toplantısı

AK Parti'de istişare toplantısıAK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş başkanlığında, milletvekillerinin katılımıyla parti genel merkezinde istişare toplantısı düzenlendi.

13.11.2019 13:24 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:27
AK Parti'de istişare toplantısı
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş başkanlığında, milletvekillerinin katılımıyla parti genel merkezinde istişare toplantısı düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmesinin ardından AK Partili milletvekilleri istişare toplantısında bir araya geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleşen toplantı öncesi, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı açıklamada bulundu. Bostancı, "Toplantının gündemi, malum AK Parti bir kongre sürecinde. Şu anda teşkilatlarda çalışmalar sürüyor. O çerçevede milletvekillerinin teşkilata yönelik çalışmalarda yapıp edecekleri çalışmalar esasında bir gündem var. Meclis çalışmaları gündemde yok. Sadece kongre sürecine ilişkin milletvekillerini bilgilendirme" dedi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber-Kamera: Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)-
Ankara ak parti'de istişare toplantısı

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Numan Kurtulmuş, AK Parti, Güncel

Kaynak: DHA


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