ANKARA AK Parti'li Elitaş, koranavirüsten evde kalarak korunuyor

AK Parti'li Elitaş, koranavirüsten evde kalarak korunuyorTBMM Sanayi Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, koronavirüs salgını sürecinde kendisini Ankara'daki evine kapattı.

13.05.2020 09:33 | Son Güncelleme: 13.05.2020 09:43
AK Parti'li Elitaş, koranavirüsten evde kalarak korunuyor
TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, koronavirüs salgını sürecinde kendisini Ankara'daki evine kapattı. Evde bahçe işleriyle ilgilenip, küçük oğluyla oyun oynayan ve yemek yapan Elitaş, bu süreçte seçim bölgesi ile irtibatı video konferans yöntemi ile sürdürdüğünü söyledi.
AK Partili Elitaş, koronavirüs tedbirleri kapsamında bulunduğu Ankara'daki evinin kapılarını DHA'ya açtı. Evde eşi ve 4 çocuğundan en küçüğü Furkan (12) ile birlikte kalan Elitaş, zamanını genellikle oğlu ile geçiriyor. Evde yemek yapıp, bahçe işleriyle uğraşan Elitaş, oğlu Furkan ile kitap okuyor. Elitaş, salgın ile ilgili Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı kurallara uymanın bir mecburiyet olduğunu söyledi. Elitaş, "Sosyal mesafeye, toplumun önderi olan, toplumda örnek olarak alınan kişiler olarak baktığım da, uymak mecburiyetinde olduğumuzu hissediyoruz. Aynı şeyi evimizde de yapmaya gayret ediyoruz" dedi.
'SİYASETÇİ OLARAK BU DURUMA ALIŞAMADIK'
Elitaş, bu süreçte seçmenlerle ve seçim bölgesi ile irtibatı video konferans yöntemi ile sürdürdüğünü, bir siyasetçi olarak bu duruma alışamadığını kaydetti. Elitaş, "Biz siyasetçiler yüz yüze görüşmede başarılıyız. AK Partililerin bir özelliği var, bu Sayın Cumhurbaşkanımızda da büyük bir özelliktir. İnsanlarla karşı karşıya gelerek dokunarak, yakınlaşarak siyaset yapma özelliğimiz bizim çok ön planda. Belki alışınca değişecek; ama o interaktif görüntülü programlara adaptasyon zor bir şey. Ayak uydurmamız zor" diye konuştu.
Büyükşehirlere konulan giriş çıkış yasağını hatırlatan Elitaş, vekillere bu yasağın uygulanmadığını; ancak örnek olmak adına seçim bölgesine gitmediğini söyledi. Elitaş, "Kendimizle baş başa kaldık, doğayla baş başa kaldık. Bu ortamın bir nimet olduğunu gördük. Paylaşmayı gördük. Toplumsal saygıyı öğrendik. Benim sağlığımın başkasının sağlığına zarar vermemesi için alınması gereken tedbirleri öğrendik. İnsanlar uzak mesafede oturuyor. Türk toplumunun en büyük özelliklerinden biri, sarılarak, tokalaşarak sevgisini gösteriyor. Artık daha dikkat ediyorlar" dedi.
'YEMEK YAPIYORUM, KİTAP OKUYORUM'
Elitaş, bu süreçte bahçe işleriyle uğraştığını anlatarak, "Bahçenin içine giriyorum, çim biçiyorum, oğlum bana yardım ediyor, yemek yapıyorum, çok güzel yemek yapıyorum, bütün yemeklerden anlarım. Furkan iyi bir gurmedir. Vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorum. Bu süreçte elimizi 20 saniye yıkama alışkanlığı kazandık. Daha önce bu süreye dikkat etmezdik. Sarılma alışkanlığımız ortadan kalktı. Tokalaşma da kalkacak gibi artık. Bizim sağlığımızdan öte başkalarının da sağlıklarının çok önemli olduğunu öğrendik. Bir çoğumuz bu hastalığı geçirdik diye düşünüyorum. Çok önemli değişiklikler oldu hayatımızda. İlişkilerimizin daha kontrollü olması ortaya çıktı. Temizlik ön plana çıkmaya başladı. Hayatımızda önemli değişiklikler olacak gibi bu süreçte" diye konuştu. ANKARA AK Parti’li Elitaş, koranavirüsten evde kalarak korunuyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Milletvekili, AK Parti, Kayseri, Ankara, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti Haber
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi Haber
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı Haber
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı Haber
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı
Son Dakika: Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, görevinden istifa etti Haber
Son Dakika: Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, görevinden istifa etti
FBI ’yanlışlıkla’ 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı Haber
FBI "yanlışlıkla" 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı
Survivor’dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti Haber
Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti
Haberler››Güncel››ANKARA AK Parti'li Elitaş, koranavirüsten evde kalarak korunuyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:12: Başkan Yüksel'den minik Buğra'ya müjde - Haber 13:12: İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 184 artışla 27 bin... - Haber 13:11: TREPAŞ tüketicinin her zaman yanında - Haber 13:11: Kahramanmaraş'ta çocuklar parklara koştu - Haber 13:11: 14 yaş altı çocuklar uzun bir aradan sonra sokağa çıktı - Haber 12:42: 4 saatlik iznin en buruk karesi! Şehit madencilerin çocukları babalarına koştu - Haber 12:31: Denizli'nin ünlü tatlıcısındaki fare, sosyal medyada tepki çekti - Haber 09:48: Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı - Haberler 09:45: Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi - Haber 00:25: Mısır'da inşa edilen Kral Abdullah Köprüsü, evlerin balkonlarına dayandı - Haberler