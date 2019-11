Ankara ak parti'li zengin ve chp'li özkoç'un tartışması tutanaklarda -1

AK Parti'li Zengin ve CHP'li Özkoç'un tartışması tutanaklarda

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç arasında yaşanan tartışma, tutanaklara geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün İl Başkanları Toplantısında değinerek, CHP'li Özkoç'a sert tepki gösterdiği tartışma, TBMM Genel Kurul tutanaklarına yansıdı. Tutanaklara göre CHP'li Haydar Akar'ın, Geçmişte sadece yazar kasa atıyorlardı, şimdi insanlar kendilerini yakıyorlar, öldürüyorlar, siyanür içiyorlar sözlerine, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Anlattığınız her şey, AK Parti'yi doğuran, iktidara getiren ve 17 yıldır da sizin kazanmanıza imkan vermeden kazandıran sebepleri aslında tek tek burada muhalif olarak söylemiş oldunuz. Bu manada bunları söylerken, 'dış politika' diyorsunuz. Ya, sizin Bülent Ecevit değil miydi Clinton'ın karşısında el pençe duran, o değil miydi yani Oradan geldiğimiz noktaya baktığınız zaman yani bir defa bunları söylerken biraz haya etmek lazım diyerek cevap verdi.

'ECEVİT'LE İLGİLİ KONUŞMAK HADDİNİZ DEĞİLDİR'

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da, Bir grup başkanvekili konuşması esnasında, rahmetli olmuş, daha önceden devlete hizmet etmiş bir Genel Başkana yönelik 'el pençe duruyordu, bilmem ne yapıyordu'. Bunlar yakışık alan şeyler değil. Çok ayıptır ve kendisini gerçekten kınıyorum. Bir grup başkanvekilinin bu kadar yakışıksız, bu kadar seviyesiz konuşması gerçekten utanılacak bir durumdur. Orada, Sayın Ecevit'in nezaketini bilenler biliyor. Bunu konuşan insanların haddini bilerek konuşması gerekir. Sayın Bülent Ecevit'le ilgili konuşmak sizin haddiniz değildir Sayın Grup Başkanvekili dedi.

'BU NASIL BİR HAD BÖYLE'

Zengin ve Özkoç arasındaki tartışmanın devamı tutanaklara şöyle yansıdı

Özlem Zengin Böyle bir üslup olmaz Sayın Başkan. Ne demek, hadden bahsediyorsunuz Bu nasıl bir had böyle

Engin Özkoç Böyle bir grup başkanvekilliği olmaz efendim.

Özlem Zengin Ne demek hadden bahsediyorsun Bu nasıl bir had Olmaz, hayır, ben bunu reddediyorum.

'HADDİNİ BİLDİRİN

Engin Özkoç Böyle bir konuşma anlayışı olmaz efendim. Bir grup başkanvekili konuşuyor burada, bu kadının, bu hanımefendinin yaptığı çok ayıptır.

Özlem Zengin Böyle bir şeyi tümden reddediyorum, ne demek 'haddiniz değil'

Engin Özkoç Lütfen, bu hanımefendiye haddini bildirin Sayın Başkan. Bu hanımefendiye lütfen, haddini bildirin Sayın Başkan.

Tartışmanın ardından CHP'li Özkoç'un, AK Partili Zengin'den özür dilemesi de tutanaklarda yer aldı.

