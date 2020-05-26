ANKARA AK Partili Bostancı Meclis'in gündemi yüklü, tekliflerimizi hazırlıyoruz

AK Partili Bostancı: Meclis'in gündemi yüklü, tekliflerimizi hazırlıyoruzAK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, 2 Haziran'da çalışmalarına başlayacak olan Meclis gündemine ilişkin, "Meclis'in gündemi son derece yüklü. Rekabet Kurumu yasası var. Yargı alanında atacağımız adımlar var.

26.05.2020 10:07 | Son Güncelleme: 26.05.2020 10:15
AK Partili Bostancı: Meclis'in gündemi yüklü, tekliflerimizi hazırlıyoruz
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, 2 Haziran'da çalışmalarına başlayacak olan Meclis gündemine ilişkin, "Meclis'in gündemi son derece yüklü. Rekabet Kurumu yasası var. Yargı alanında atacağımız adımlar var. Tekliflerimizi hazırlıyoruz. Bir an önce komisyonlara indireceğiz. Tarımsal üretime ilişkin birtakım yasal düzenlemelerimiz olacak. Meslek kuruluşlarının seçimine ilişkin çalışmamız var" dedi.
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, DHA'ya yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle Meclis'te alınan tedbirlerin bir süre daha devam edeceğini bildirdi. Pandemi sürecini takip ettiklerini, aşağı doğru inen bir trendi gördüklerini kaydeden Bostancı, "Peyder pey bir takım açılma girişimleri oluyor. Bir program dahilinde. Onlar da kontrollüdür. Çünkü pandemi süreçlerinde çıkış; bir adım atarsınız, orada durur, bir soluklanırsınız, bir etrafa bakarsınız. Atmış olduğunuz adımın maliyeti nedir? Bunu hesap edersiniz, sonra bir adım daha atarsınız. Muhtemelen daha olumlu gelişmeler olacak. Hem toplum olarak hem de Bilim Kurulu, kanaatimce yapmış olduğu tartışmalarda mevcut verileri böyle okuyor. Biz de Meclis'te, Meclis'in olağan bir şekilde çalışmasını, bir an önce o günlerin geri gelmesini bekliyoruz. Fakat hali hazırda o aşamada da olmadığımızı da biliyoruz. O yüzden, bir takım sınırlamalar ve kısıtlamalarla birlikte çalışmak durumundayız" dedi.
'ÖNEMLİ YASALAR ÇIKARDIK'
Bostancı, pandeminin zirvede olduğu dönemde önemli yasalar çıkardıklarını vurgulayarak, "Milletvekillerimiz maskeleri ile birlikte uzun saatler boyunca kapalı bir mekanda çalışmalarını sürdürmek zorunda kalmışlardı. O dönemde sosyal mesafeye ve mevcut kurallara özen gösterildi. Meclis Başkanlığımıza intikal etmiş herhangi bir hadise olmadı. Ümit ediyoruz; bundan sonra da gerekli dikkat ve ihtimamla çalışmaları sürdürürken herhangi bir üzücü hadiseyle karşılaşmayız" diye konuştu.
'TEKLİFLERİMİZİ HAZIRLIYORUZ'
2 Haziran'da çalışmalarına başlayacak olan Meclis'i yoğun bir gündem beklediğini kaydeden Bostancı, şunları kaydetti: "Meclis'in gündemi son derece yüklü. Yine uzun saatler çalışacağız. Zaten açılmakla birlikte komisyonlardan geçmiş ve genel kurul gündemine inmiş bekçi yasamız var. Onunla başlayacağız. Sonra da komisyonlara sevk edeceğimiz çok çeşitli yasalar var. Rekabet Kurumu yasası var. Yargı alanında atacağımız adımlar var. Tekliflerimizi hazırlıyoruz. Bir an önce komisyonlara indireceğiz. Tarımsal üretime ilişkin birtakım yasal düzenlemelerimiz olacak."
'MESLEK KURULUŞLARI ÇOK TARTIŞILDI'
Bostancı, meslek kuruluşlarının seçim sistemini değiştiren yasa teklifi üzerinde çalışmaların devam ettiğini belirterek, bu konunun çok tartışıldığını belirtti. Anayasa'nın 135'inci maddesine göre; meslek kuruluşlarının kamu kurumu niteliğinde olduğunu anımsatan Bostancı, şöyle konuştu:
"Bunların bir meslek kuruluşu olarak faaliyet göstereceğini, aynı zamanda siyaset yapamayacaklarını ifade ediyor. Siyasetin nerede başlayıp, nerede bittiğine ilişkin gri bir alan olduğu varsayımla, bu meslek kuruluşları siyasetin içinde mütalaa edilen alanları kendi meslek alanlarıymış gibi takdim ederek pozisyon alabiliyorlar. Siyasi polemiklerin de konusu olabiliyorlar. Bunları çok doğru bulmuyoruz. Esasen meslek kuruluşlarının bu şekildeki yaklaşımlarının temelinde de demokrasinin usullerine çok uygun olmayan seçimlerinin ve mevcut yapılarının olduğu kanaatindeyiz. Esasen bu kurumlar seçimlerle teşekkül eden irade arasında tutarlı ve birbirini teyit eden bir yapıya sahip olsalar, tahmin ediyorum bu ölçüde spekülatif alanlara kaymazlar ve 'daha çok meslek alanı ile ilişki çalışmalar bulunurlar' diye düşünüyoruz. O yönde de hazırlıklarımız var. Şu anda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İki türlü çalışma da masanın üzerinde. Haziran ayı ile birlikte bunları da intikal etmiş oluruz." ANKARA AK Partili Bostancı Meclis’in gündemi yüklü, tekliflerimizi hazırlıyoruz

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi Haber
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu Haber
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
Saruhanlı Devlet Hastanesi’nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı Haber
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep’te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor Haber
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı Haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu Haber
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız Haber
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız
Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyiciye ulaşarak dünya rekorunu kırdı Haber
Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyiciye ulaşarak dünya rekorunu kırdı
Haberler››Güncel››ANKARA AK Partili Bostancı Meclis'in gündemi yüklü, tekliflerimizi hazırlıyoruz - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:11: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı - Haber 10:09: MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi - Haber 10:07: (Özel) Sokağa çıkma yasağı olan çocuklara evde "survivor" parkuru - Haber 10:07: (Özel) Rengarenk hasır kilimler yağlı boya tablolarını aratmadı - Haber 10:07: ANTALYA 60 gün Atlas Okyanusu'nda gemide mahsur kalıp, evine dönünce çifte bayram yaşadı - Haber 09:23: Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış - Haber 09:19: Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı - Haber 08:18: İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu - Haberler 08:03: Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor - Haberler 07:46: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi - Haberler