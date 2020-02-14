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Ankara Akyurt'ta fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Ankara'nın Akyurt ilçesinde bir makine üretim fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

14.02.2020 03:04 | Son Güncelleme: 14.02.2020 03:22Ankara Akyurt'ta fabrikada çıkan yangın söndürüldü
'nın ilçesinde bir makine üretim fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.
Büğdüz Mahallesi'ndeki inşaat makinaları ve elektrikli araçlar üreten fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese sevk edilen Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 30 arazöz ile itfaiye araçları ve iş makineleriyle alevlere müdahale edildi.
Küçük çaplı patlamaların da meydana geldiği yangın, yaklaşık 4 saatte kontrol altına alındı.
Söndürülen yangında, yurt dışına ithal edileceği öğrenilen iş makineleri ile fabrikada büyük hasar oluştu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık da bölgeye giderek yangın hakkında bilgi aldı, fabrika sahibine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Akyurt, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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