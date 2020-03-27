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ANKARA Altındağ'da parklardaki banklar kaldırıldı

Altındağ'da parklardaki banklar kaldırıldıANKARA'nın Altındağ ilçesinde, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında parklardaki banklar geçici olarak kaldırıldı.

27.03.2020 13:42 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:46
Altındağ 'da parklardaki banklar kaldırıldı
ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında parklardaki banklar geçici olarak kaldırıldı.
Altındağ'da, uyarılara rağmen insanların sokağa çıkıp, parklardaki banklara oturması üzerine belediye bunların kaldırılmasına karar verdi. Belediye Başkan Asım Balcı 'nın talimatı ile parklardaki banklar ve masalar, görevliler tarafından geçici olarak kaldırıldı. Kameriyelerin girişleri ise şerit çekilerek kapatıldı. Başkan Balcı, "Altındağlı vatandaşlarımızın sağlığı bizim için çok önemli. Bu nedenle banklarımızı kaldırma kararı aldık. Bu tehlike geçtikten sonra çok daha güzel şekilde yerine koyacağız. Ekiplerimiz, 24 saat esasına göre çalışıyor. İlçemizin genelinde sürekli dezenfekte çalışması yapıyoruz. 65 yaş ve üstü sokağa çıkması yasak olan vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz" dedi.
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ANKARA Altındağ’da parklardaki banklar kaldırıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Altındağ, Balcı, Güncel

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ANKARA Altındağ'da parklardaki banklar kaldırıldı

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