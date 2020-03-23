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ANKARA Ankara'da polis ekipleri, sokağa çıkanları uyardı

Ankara'da polis ekipleri, sokağa çıkanları uyardıANKARA'da, 65 yaş yasağına uymayanların sokağa çıkmaya devam ettiği görüldü.

23.03.2020 16:35 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:41
Ankara 'da polis ekipleri, sokağa çıkanları uyardı
ANKARA'da, 65 yaş yasağına uymayanların sokağa çıkmaya devam ettiği görüldü. Polis ekipleri, vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyardı.
İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgeyle, 65 yaş ve üstü ile kronik hastalıkları olanların koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları yasaklandı. Yasağın ardından Başkent'te bazı kişilerin 65 yaş yasağına uymadığı görüldü. Altındağ'ın Ulus semtinde sokağa çıkanların ATM'lerden para çektikleri, PTT şubelerinde işlem yaptıkları ve sokakta gezdikleri görüldü. Yasağa uymayanlar için denetim yapan polis ekipleri, 65 yaş ve üstü vatandaşları uyarak evlerine gitmelerini istedi. 76 yaşındaki Veli Akbulut, yalnız yaşadığını söyleyerek, 'Akciğer hastasıyım. Yüzde 85 oranında raporum var. İlaçlarımı almak için eczaneye gittim. Polisi aramak aklıma gelmedi ayrıca kulaklarım da iyi duymuyor' dedi. Akbulut, daha sonra otobüse binerek evine gitti.
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ANKARA Ankara’da polis ekipleri, sokağa çıkanları uyardı

Kaynak: DHA

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ANKARA Ankara'da polis ekipleri, sokağa çıkanları uyardı
Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Ankara, Polis, Güncel

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