ANKARA Ankara'da tıbbi ekipman fabrikasında yangın

Ankara'da tıbbi ekipman fabrikasında yangınANKARA'da tıbbi ekipman ve ürünlerin üretildiği fabrikada yangın çıktı.

20.05.2020 13:34 | Son Güncelleme: 20.05.2020 13:35
Ankara'da tıbbi ekipman fabrikasında yangın
ANKARA'da tıbbi ekipman ve ürünlerin üretildiği fabrikada yangın çıktı.
Yangın, Sincan ilçesinde Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tıbbi ekipman ve ürünlerin üretildiği fabrikada meydana geldi. Nedeni henüz belirlenemeyen yangını fark edenler, iftaiyeye haber verdi. Çok sayıda itfaiye ekibi fabrikaya sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Fabrikadan yükselen dumanlar gökyüzünü kaplarken, itfaiyenin söndürme çalışmaları sürüyor. ANKARA Ankara’da tıbbi ekipman fabrikasında yangın

Kaynak: DHA

Etiketler: Organize Sanayi Bölgesi, Ankara, Güncel, Haber

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