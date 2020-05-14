ANKARA Ankaralılar, ilahilerle sahura kaldırılıyor

Ankaralılar, ilahilerle sahura kaldırılıyorANKARA'da, tasavvuf müziği sanatçısı Eren Coşan (29), davulcu kardeşi ve arkadaşı ile ilahiler eşliğinde halkı sahura uyandırıyor.

14.05.2020 11:03 | Son Güncelleme: 14.05.2020 11:07
Ankaralılar, ilahilerle sahura kaldırılıyor
ANKARA'da, tasavvuf müziği sanatçısı Eren Coşan (29), davulcu kardeşi ve arkadaşı ile ilahiler eşliğinde halkı sahura uyandırıyor. İlahilerin ilgi gördüğünü söyleyen Coşan, "Şu an Türkiye'nin her yerinden talepler geliyor. 'Bonservisinizi gönderelim' diyorlar. Hatta telefonla IBAN isteyip, 'Ne kadarsa gönderelim, bize gelin' diyorlar" dedi.
Mamak'ta yaşayan tasavvuf müziği sanatçısı Eren Coşan, bu yıl ramazan ayı boyunca davul çalmak için Mamak Belediyesi ile anlaşan kardeşi Emir Coşan ve Ümit Türkan ile bir araya geldi. Sokağa çıkan Coşan kardeşler ve Türkan, diğer ramazan davulcularından farklı olarak okudukları ilahilerle halkı sahur için uyandırıyor. Her gece ilçenin farklı mahallesine giden Eren Coşan ve ekibi, yoğun ilgiyle karşılaşıyor. Evlerinin balkon ve pençelerine çıkanlar, ilahilere yüksek sesle eşlik ediyor.
Eren Coşan, koronavirüs salgını nedeniyle işlerinin iptal olduğunu, Mamak Belediyesi ile anlaşan kardeşi ve arkadaşına yardımcı olmak için ilahi okuduğunu söyledi. Coşan, "İnsanlar balkonlarda bizi beklemeye başladı. Genelde 3'üncü Murat Han'ın yazdığı 'Uyan Ey Gözlerim' ilahisini gecenin atmosferine uygun olduğu için okuyoruz sonra Mehmet Emin Ay hocamızın ilahilerini okuyoruz" dedi.
'İSTEK İLAHİ YAPANLAR OLUYOR'
Eren Coşan, ilahi okurken, halk tarafından kaydedilen görüntülerinin sosyal medyada ilgi çektiğini söyledi. Pek çok kişinin kendi mahallesinde ilahi okuması için mesaj attığını aktaran Coşan, "Eşlik edenler, alkış tutanlar, istek ilahi yapanlar oluyor. 'Uyan Ey Gözlerim' bizle özdeşleşmiş durumda, insanların aklına ramazan atmosferi geliyor. Şu an Türkiye'nin her yerinden talepler geliyor. 'Bonservisinizi gönderelim' diyorlar. Hatta telefonla IBAN isteyip, 'Ne kadarsa gönderelim bize gelin' diyorlar ama biz ramazan sonuna kadar Mamak'tayız. Biz bunu, önümüzdeki dönemde de gönüllü olarak yapmak istiyoruz. Sokak sokak dolaşıp insanlara ilahi okumak istiyoruz. Önümüzdeki projemiz bu doğrultuda" diye konuştu. Bahçeleriçi Mahallesi'nin muhtarı Ayşegül Tektaş da uygulamanın eskiyi hatırlattığını belirterek, "Önceden de geliyordu davulcularımız ama yanık sesiyle mahallemizi inleten solistimize teşekkür ediyorum. Çok güzel oluyor, herkes balkonlara çıkıp isteklerde bulunuyor" dedi. ANKARA Ankaralılar, ilahilerle sahura kaldırılıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye, Ankara, Mamak, Güncel, Haber

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