Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ankara Anlaşması'nın temyiz duruşması, video bağlantısıyla yapıldı

İngiltere'de Ankara Anlaşması'yla ilgili değişikliklerin geriye dönük uygulanmasına karşı açılan davada, temyiz duruşması yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle video bağlantısıyla gerçekleştirildi.

26.03.2020 21:18 | Son Güncelleme: 26.03.2020 21:18
Ankara Anlaşması'nın temyiz duruşması, video bağlantısıyla yapıldı
İngiltere 'de Ankara Anlaşması'yla ilgili değişikliklerin geriye dönük uygulanmasına karşı açılan davada, temyiz duruşması yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle video bağlantısıyla gerçekleştirildi.
Ankara Anlaşması'ndan yararlanarak İngiltere'ye gelen Türkler tarafından oluşturulan "Türk İş İnsanları Birliği"nden yapılan yazılı açıklamada, duruşmaya tarafların evlerinden katıldığı bildirildi.
İki gündür Kovid-19 salgınına karşı "kısmi sokağa çıkma kararı" uygulanan ülkede, temyiz duruşması, video bağlantısı yöntemiyle görülen ilk duruşmalar arasına girdi.
Öte yandan tarafların argümanlarını sunduğu duruşma tüm gün sürerken; karar çıkmadı.
Mahkeme, karar tarihini de açıklamadı.
Ankara Anlaşması
Ankara Anlaşması olarak bilinen Avrupa Topluluğu Ortaklık Anlaşması (ECAA) kapsamında vize alan Türkler, 16 Mart 2018'e kadar 4 yılı tamamladıktan sonra ücretsiz olarak süresiz oturum başvurusu yapabiliyordu.
Bu tarihte yürürlüğe giren yeni kurallarla süresiz oturum için süre 5 yıla çıkarılırken; 2 bin 389 sterlin de başvuru ücreti getirilmişti.
Yeni düzenlemeler, Ankara Anlaşması ile İngiltere'ye gelmiş yaklaşık 12 bin 500 Türk ile aile üyelerine de geriye dönük uygulanmaya başlamıştı.?
"Türk İş İnsanları Birliği", İngiliz hükümetinin yaptığı değişikliklerin geriye doğru uygulanmasını yargıya taşımış; ancak Yüksek Mahkeme 2019 Mart'ta aldığı kararla davayı reddetmişti.
Birlik, bunun üzerine kararı temyiz için başvuruda bulunmuş ve başvurusu kabul edilmişti.
Türkiye, 1959'da o zamanki adıyla "Avrupa Ekonomik Topluluğuna" başvurmuş, 1963'te de Türk vatandaşlarının topluluğa üye ülkelerde hizmet verebilmesi için vize almalarını sağlayan Ankara Anlaşması imzalanmıştı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: İngiltere, Ankara, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Ankara Anlaşması'nın temyiz duruşması, video bağlantısıyla yapıldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Sıtma ilacıyla koronayı tedavi eden doktora ölüm tehditleri yağıyor Haberler
Sıtma ilacıyla koronayı tedavi eden doktora ölüm tehditleri yağıyor
New York’ta bilanço ağırlaşıyor! Bir günde yüzde 40 arttı Haberler
New York'ta bilanço ağırlaşıyor! Bir günde yüzde 40 arttı
Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla 3 saatlik toplantı yaptı Haberler
Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla 3 saatlik toplantı yaptı
Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, yabancıların ülkeye girişini yasakladı Haberler
Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, yabancıların ülkeye girişini yasakladı
İtalya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bini geçti Haberler
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bini geçti
Koronadan ölen Dilek’in annesine seslendiği son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronadan ölen Dilek'in annesine seslendiği son görüntüleri ortaya çıktı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı yarım milyonu aştı Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı yarım milyonu aştı
Meteoroloji tarih verip uyardı! 7 ilde yağış etkili olacak Haberler
Meteoroloji tarih verip uyardı! 7 ilde yağış etkili olacak

Son Dakika Güncel Haberleri

21:52: Bariyere devrilen kamyonda sıkışan sürücü ağır yaralandı - Haber 21:51: Meslek lisesi öğrencileri günde 12 saat dezenfektan mesaisinde - Haber 21:51: Pakistan camilerde cemaatle kılınan namazları yasakladı - Haber 21:51: Mardin'de sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi - Haber 21:50: İçişleri Bakanlığından sanal dolandırıcılığa karşı kamu spotlu uyarı - Haber 21:44: Sıtma ilacıyla koronavirüsü tedavi eden Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor - Haberler 20:53: Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla görüştü - Haber 20:30: New York'ta koronavirüs vaka sayısı bir günde yüzde 40 arttı - Haber 20:14: Mehmet Ali Yılmaz: Fatih Terim'e virüs nereden bulaşmış? - Spor 20:04: Koronavirüsten hayatını kaybeden 33 yaşındaki Dilek Tahtalı'nın son görüntüleri ortaya çıktı - Haber 19:37: Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 500 bini aştı - Haber 19:18: Meteoroloji hafta sonu için uyardı! Yağış etkili olacak, sıcaklıklar düşüyor - Haber