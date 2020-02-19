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ANKARA Aracın yakıt deposunda kaçak bal ele geçirildi

Aracın yakıt deposunda kaçak bal ele geçirildiTİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin Sarp Gümrük Kapısı'nda düzenlediği operasyonda, bir aracın benzin deposuna gizlenmiş 115 kilo kestane balı ele geçirildi.

19.02.2020 12:51 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:51ANKARA Aracın yakıt deposunda kaçak bal ele geçirildi

Aracın yakıt deposunda kaçak bal ele geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin Sarp Gümrük Kapısı'nda düzenlediği operasyonda, bir aracın benzin deposuna gizlenmiş 115 kilo kestane balı ele geçirildi.

Gürcistan'dan gelen yabancı plakalı bir yolcu minibüsü, Sarp Gümrük Kapısı'nda yapılan analiz sonucunda riskli olarak değerlendirildi. Şüpheli araç, x-ray tarama cihazına sevk edildi. Yapılan taramada, minibüsün yakıt deposunda şüpheli yoğunluğa rastlandı. Bunun üzerine araç, arama hangarına alınarak yakıt deposu yerinden söküldü. Yakıt deposunun orta bölümünde özel bir bölme içerisine bal gizlendiği belirlendi.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, sürücüsü tarafından 20 litre yakıt olduğunu belirtilen depodan 115 kilogram bal çıkarıldı. Depodan çıkarılan kestane balına ve kaçak eşyanın naklinde kullanılan araca el konuldu.



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Kaynak: DHA

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