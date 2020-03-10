ANKARA Arnavutluk Büyükelçisi Ribo, Erdoğan'a güven mektubu sundu
Arnavutluk Büyükelçisi Ribo, Erdoğan'a güven mektubu sunduCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kastriot Ribo'yu kabul etti.
10.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 10.03.2020 15:20
Arnavutluk Büyükelçisi Ribo, Erdoğan'a güven mektubu sundu
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kastriot Ribo'yu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Ribo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu. Tören sırasında Büyükelçi Ribo, elini uzatarak, tokalaşmak isterken, Erdoğan da 'korona' dedikten sonra elini kalbine götürüp, selam verdi. Ribo'nun ailesi ve bazı büyükelçilik mensupları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA) -
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kastriot Ribo'yu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Ribo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu. Tören sırasında Büyükelçi Ribo, elini uzatarak, tokalaşmak isterken, Erdoğan da 'korona' dedikten sonra elini kalbine götürüp, selam verdi. Ribo'nun ailesi ve bazı büyükelçilik mensupları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA) -
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :ANKARA Arnavutluk Büyükelçisi Ribo, Erdoğan'a güven mektubu sundu
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Arnavutluk, Ankara, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın
Güncel
Çin'de koronavirüse karşı geçici kurulan hastaneler kapatılıyor
Güncel
Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu
Güncel
Metroda iğrenç olay! Maskeli yolcu, elini ağzına götürüp defalarca metro direğine sürdü
Güncel
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs salgınının Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek
Güncel
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk
Güncel
Türkiye'den Amerika'ya dönen 80 yaşındaki kadında koronavirüs tespit edildi
Güncel
Saatte 285 kişiyi öldürüyor! Böbrek hastalığı koronavirüsten daha tehlikeli bir salgın haline geldi