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Ankara astsubay, eşini öldürüp intihar etti

Astsubay, eşini öldürüp intihar ettiANKARA'da, Astsubay Üstçavuş Çağlar Özen (33), tartıştığı eşi Özlem Özen'i (34) tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

21.02.2020 23:00 | Son Güncelleme: 21.02.2020 23:02
Astsubay, eşini öldürüp intihar etti
ANKARA'da, Astsubay Üstçavuş Çağlar Özen (33), tartıştığı eşi Özlem Özen'i (34) tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.
Olay, akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesindeki Ragıp Tüzün Mahallesi Levent Sokak üzerindeki Elif apartmanında meydana geldi. Astsubay Üstçavuş Çağlar Özen, bilinmeyen nedenle eşi Özlem Özen ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Çağlar Özen, tabancası ile eşine ateş açtı. Eşini tabanca ile vuran Çağlar Özen, ardından aynı silahı başına dayayarak ateşledi.
Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yeni evlendikleri öğrenilen çiftin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Ankara astsubay, eşini öldürüp intihar etti

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Kaynak: DHA


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