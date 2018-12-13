Ankara-Ayaş Kara Yolu Yeniden Ulaşıma Açıldı

Ankara
'da etkili olan kar yağışı sonrası kapanan Ankara- Ayaş
kara yolu tekrar trafiğe açıldı.
Karayolları 43. Şube Şefliği yetkilileri, karayolları şube şefliğinin yol ağında bulunan 750 kilometrelik karayolunda, kar yağışından dolayı ulaşıma kapalı yolun bulunmadığını bildirdi.
Karayolları 43. Şube şefliği ekipleri, olası bir kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanabilecek ve rakımı yüksek olan bölgelere yakın yerlerdeki bakım evlerinde ekiplerin hazır bekletildiği kaydedildi.
Kar yağışı sonra yolların kapanmasına kısa süre müdahale edileceği ve yolun ulaşıma açılması yönünde çalışmalara başlatılacağı aktarıldı.
Özellikle kara yolları yol ağı içinde bulunan Beypazarı
Bolu-Kıbrıscık ilçesi ulaşımı sağlayan kara yollarında, D140 nolu devlet kara yolunun Yenikent-Ayaş arası ulaşımı sağlayan kara yolunu bin 195 rakımlı Ayaş beli bölgesinde, Nallıhan
ilçesi ile Eskişehir- Mihalıççık
ilçesi arası ulaşımı sağlayan kara yolunun bin 550 Kartal
yaylası geçidinde yolların açık olduğu bildirildi.
Nallıhan Bolu Göynük
ilçesi arasında ulaşımı sağlayan karayolunun bin 270 rakımlı At Yaylası
geçitlerinde, Nallıhan-Bolu Seben
arası ulaşımı sağlayan kara yolu ile Nallıhan-Göynük arası ulaşımı sağlayan kara yollarında da kapalı bir yolun olmadığı kaydedildi.
13 Aralık 2018 Perşembe 14:38