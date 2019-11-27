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Ankara bagajdaki kolilerden 3 bin 400 su kaplumbağası çıktı

Bagajdaki kolilerden 3 bin 400 su kaplumbağası çıktıTİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sarp Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, otomobil bagajındaki 9 koli içinde 3 bin 400 su kaplumbağası ele geçirildi.

27.11.2019 12:36 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:03
Bagajdaki kolilerden 3 bin 400 su kaplumbağası çıktı
TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sarp Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, otomobil bagajındaki 9 koli içinde 3 bin 400 su kaplumbağası ele geçirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sürücüsünün Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere geldiği yabancı plakalı otomobil, Sarp Gümrük Kapısı'nda 'riskli' olarak değerlendirilip, X-ray taramasına ardından da arama hangarına sevk edildi. Otomobilin bagajında yapılan aramada, 9 koli tespit edildi. İçine hava girmesi için özel hazırlanan kolilerde, toplam 3 bin 400 su kaplumbağası bulundu. Otomobilde yapılan aramada ayrıca hayvanlar için kullanılan 515 ilaç ve vitamin ele geçirildi. Su kaplumbağaları ise Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğal Parklar Genel Müdürlüğü Artvin Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Rusya uyruklu otomobil sürücüsü hakkında soruşturma başlatıldı.
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ANKARA, (DHA) -
DHA-Gündem - Türkiye-Ankara -
Ankara bagajdaki kolilerden 3 bin 400 su kaplumbağası çıktı

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Kaynak: DHA


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