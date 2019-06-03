03.06.2019 17:38
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ANKARA Bahçeli, 'Aziz İstanbul' şarkısı eşliğinde Ankara'yı turladı

Bahçeli, 'Aziz İstanbul' şarkısı eşliğinde Ankara'yı turladıMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik otomobiliyle Ankara caddelerini turlarken, 'Aziz İstanbul' şarkısını dinledi.

Bahçeli, 'Aziz İstanbul' şarkısı eşliğinde Ankara'yı turladı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik otomobiliyle Ankara caddelerini turlarken, 'Aziz İstanbul' şarkısını dinledi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı öncesi arife günü 06 TCD 009 plakalı klasik otomobiliyle Ankara sokaklarını turladı. Bahçeli, Başkent caddelerinde otomobille gezerken Türk müziğinin önemli isimlerinden Münir Nurettin Selçuk'un 'Aziz İstanbul' şarkısını dinledi. Devlet Bahçeli, kırmızı ışıkta kendisine ilgi gösteren vatandaşları da selamladı. ANKARA Bahçeli, 'Aziz İstanbul' şarkısı eşliğinde Ankara'yı turladı
Kaynak: DHA
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