Haberler » Güncel » Ankara-bakan akar'dan s-400 açıklaması planlandığı şekilde devam ediyor - Haber

Ankara-bakan akar'dan s-400 açıklaması planlandığı şekilde devam ediyor

Bakan Akar'dan S-400 açıklaması: Planlandığı şekilde devam ediyorMİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400 hava savunma sistemiyle ilgili, "Her şey normal. Çalışmalarımız planlandığı şekilde devam ediyor" dedi.

26.11.2019 12:53 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:53Ankara-bakan akar'dan s-400 açıklaması planlandığı şekilde devam ediyor
Bakan Akar'dan S-400 açıklaması: Planlandığı şekilde devam ediyor
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400 hava savunma sistemiyle ilgili, "Her şey normal. Çalışmalarımız planlandığı şekilde devam ediyor" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin 'da dün gerçekleştirilen S-400 testine ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Akar, "Her şey normal. Bu tedarik biliyorsunuz bir süreçtir. Bu süreç çerçevesinde faaliyetler vardır. Bunlar da planlandığı şekilde icra edilmektedir. Yeni farklı bir şey yok. Çalışmalarımız planlandığı şekilde devam ediyor. Her şey planlandığı gibi, planlanan faaliyetler devam ediyor. Farklı, beklenmeyen herhangi bir şey söz konusu değil" dedi.

Hulusi Akar, Ankara, S 400, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:40 Ohri Ali Paşa Cami, 107 yıl sonra minaresine kavuşuyor
13:40 Köyde, taş el değirmeniyle tahıl öğütüyorlar
13:40 Bursa'da kaybolan engelli için arama çalışması başlatıldı
13:40 Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası: 1 yaralı
13:34 Kırıkkale'de son bir ayda 408 işletme denetlendi
13:04 13 Fransız askeri helikopter kazasında öldü
12:44 Yapımı 2 yıldır duran Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattı'nda çalışmalar yeniden başladı
12:30 Zlatan İbrahimovic sosyal medya hesabından İsveç ekibi Hammarby'nin formasını paylaştı
12:30 Son dakika: Erdoğan'dan 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasına yanıt: Kılıçdaroğlu'ndan daha ideal bir genel başkan olamaz
12:10 'Jigolo yapma' vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıranlar tutuklandı
11:20 Erdoğan'dan EYT açıklaması: Ülkemize bir kazanımı yok
10:59 58 yaşındaki adam, eşinin yasak aşkı tarafından ormanlık alanda öldürüldü
09:50 Maçlara yöresel kıyafetlerle çıkan teknik direktör ilgi odağı oldu
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
05:15 Uluslararası Af Örgütü: İran'da gösteriler sırasında en az 143 kişi hayatını kaybetti
26.11.2019 13:40:57