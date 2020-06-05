ANKARA Bakan Akar talimat verdi, o askerler hakkında inceleme başlatıldı

Bakan Akar talimat verdi, o askerler hakkında inceleme başlatıldıMİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar,sosyal medyada yayınlanan bazı askerlerin, daha az kıdemli askeri, istedikleri hareketleri yapmaya zorladıkları görüntüyle ilgili inceleme başlatılması talimatı verdi.

05.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 05.06.2020 13:38
Bakan Akar talimat verdi, o askerler hakkında inceleme başlatıldı
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar,sosyal medyada yayınlanan bazı askerlerin, daha az kıdemli askeri, istedikleri hareketleri yapmaya zorladıkları görüntüyle ilgili inceleme başlatılması talimatı verdi. Bakan Akar'ın talimatı üzerine başlatılan incelemede, görüntüdeki askerler tespit edilerek, haklarında adli ve idari işlem başlatıldı.
Bir grup askerin, daha az kıdemli askere bazı hareketleri yapmaya zorlarken çekilen görüntü, 'Askere eziyet' başlığıyla Twitter'da paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcıların büyük tepki gösterdiği görüntü üzerine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, inceleme talimatı verdi. Bunun üzerine görüntünün çekildiği tespit edilen birlik tarafından inceleme başlatıldı. İncelemede, görüntüdeki askerler tespit edilerek, haklarında adli ve idari soruşturma başlatıldı.
ANKARA, (DHA)-
ANKARA Bakan Akar talimat verdi, o askerler hakkında inceleme başlatıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Hulusi Akar, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Erdoğan, sokağa çıkma yasağının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı
Erdoğan, sokağa çıkma yasağının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı
2 çocuk annesi, komşusuna ilgi duyan platonik aşık dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
2 çocuk annesi, komşusuna ilgi duyan platonik aşık dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar’ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
İzmir’de denize döktüğümüz Yunanistan’dan Türkiye’ye küstah ’savaş’ tehdidi
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah "savaş" tehdidi
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından ’gayrimeşru çocuk’ çıktı
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından "gayrimeşru çocuk" çıktı
Erdoğan, Ayasofya’nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Haberler››Güncel››ANKARA Bakan Akar talimat verdi, o askerler hakkında inceleme başlatıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:13: Mudurnu'da 7 asırlık "Esnaf duası" yeniden yapıldı - Haber 14:13: Pelosi'den, İsrail'in ilhak planının "ABD'nin ulusal çıkarlarına zarar verdiği" uyarısı - Haber 14:13: Doğu Akdeniz'de cuma namazı, Kovid-19 salgını sonrası ikinci kez kılındı - Haber 14:12: Son dakika! MAHMUTBEY STADINDA CUMA NAMAZI KILAN YÜZLERCE KİŞİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Haber 14:12: Kaymakam Pişkin, avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu - Haber 13:53: İYİ Parti, Cumhurbaşkanı'nın sokağa çıkma yasağını iptal etmesine "Kim Milyoner Olmak İster?" repliğiyle tepki verdi - Haber 12:47: Savunma Sanayii Başkanlığı yeni projeyi duyurdu: İnsansız hava ve kara araçlarından oluşan robotim - Haber 12:26: 2 çocuk annesi, komşusuna ilgi duyan platonik aşık dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler 12:17: Erdoğan, sokağa çıkma yasağının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı - Haberler 10:22: Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı - Haber