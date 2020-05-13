ANKARA Bakan Albayrak: 13 Mayıs Türk Dil Bayramı kutlu olsun

Bakan Albayrak: 13 Mayıs Türk Dil Bayramı kutlu olsunHAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türk kültürünün korunması, gelecek nesillere aktarılması ve millet bilincinin sağlanmasında en temel miras olan Türkçemizin resmiyet kazandığı 13 Mayıs Türk Dil Bayramı kutlu olsun" dedi.

13.05.2020 15:28 | Son Güncelleme: 13.05.2020 15:29
Bakan Albayrak: 13 Mayıs Türk Dil Bayramı kutlu olsun
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türk kültürünün korunması, gelecek nesillere aktarılması ve millet bilincinin sağlanmasında en temel miras olan Türkçemizin resmiyet kazandığı 13 Mayıs Türk Dil Bayramı kutlu olsun" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 13 Mayıs Türk Dil Bayramı'nı kutladı. Albayrak mesajında, "Türk kültürünün korunması, gelecek nesillere aktarılması ve millet bilincinin sağlanmasında en temel miras olan Türkçemizin resmiyet kazandığı 13 Mayıs Türk Dil Bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı. ANKARA Bakan Albayrak: 13 Mayıs Türk Dil Bayramı kutlu olsun

Kaynak: DHA

Etiketler: Türk Dil Bayramı, Güncel, Haber

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