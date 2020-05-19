ANKARA Bakan Albayrak, geleceğin yazılımcılarına seslendi

Bakan Albayrak, geleceğin yazılımcılarına seslendiHAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 1 Milyon İstihdam Projesi'ne katılan gençlerin yer aldığı videoyu paylaşarak, "Geleceğin yazılımcıları olarak bu toprakların kodlarını siz yazacaksınız.

ANKARA Bakan Albayrak, geleceğin yazılımcılarına seslendi
19.05.2020 23:40 | Son Güncelleme: 19.05.2020 23:40
Bakan Albayrak, geleceğin yazılımcılarına seslendi
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 1 Milyon İstihdam Projesi'ne katılan gençlerin yer aldığı videoyu paylaşarak, "Geleceğin yazılımcıları olarak bu toprakların kodlarını siz yazacaksınız. Parlak zekalarınızla bir ülkenin geleceğini aydınlatıyorsunuz" dedi.
Bakan Berat Albayrak, Twitter hesabından Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 1 Milyon İstihdam sayfasının paylaştığı videoyu alıntılayarak, "Gençler, mutluluğunuzu görmek harika. Geleceğin yazılımcıları olarak bu toprakların kodlarını siz yazacaksınız. Parlak zekalarınızla bir ülkenin geleceğini aydınlatıyorsunuz" ifadelerini kullandı.
'#1milyonyazılımcı' etiketiyle paylaşılan videoda, yazılım eğitiminden yararlanan gençlerin sözlerine yer verildi. Videonun son bölümünde ise Bakan Berat Albayrak'ın, "Buradan tüm gençlerimize çağrıda bulunuyorum. İster lisede olsun, ister üniversitede gelin bu eğitimleri alın. Şimdiden kariyer basamaklarında size çok büyük avantaj sağlayacak bu fırsatı değerlendirin" sözleri yer aldı.

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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