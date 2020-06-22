ANKARA Bakan Albayrak: Tedbiri bırakmadan hayata devam etmeliyiz

Bakan Albayrak: Tedbiri bırakmadan hayata devam etmeliyizHAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs salgını sürecinde tedbiri bırakmadan hayata devam edilmesi gerektiğini, ancak böyle başarılabileceğini belirtti.

22.06.2020 15:54 | Son Güncelleme: 22.06.2020 16:01
Bakan Albayrak: Tedbiri bırakmadan hayata devam etmeliyiz
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs salgını sürecinde tedbiri bırakmadan hayata devam edilmesi gerektiğini, ancak böyle başarılabileceğini belirtti.
Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu süreçte vatandaşlarımız, sağlık çalışanlarımız, esnaf ve işçi kardeşlerimizle tek yürek olduk, zoru başardık. Şimdi önümüzde kolay olanı var. Tedbiri bırakmadan hayata devam etmeliyiz. Ancak böyle başarabiliriz" ifadesini kullandı.
'BU BİR MİLLİ MÜCADELE'
Bakan Albayrak, paylaştığı videoda ise, "Bu bir milli mücadele. Bu mücadelede destek ihtiyacı hisseden her bir vatandaşımızın, işletmemizin, esnafımızın, fabrikamızın arkasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun Hazinesi var. Biz Türkiye olarak hayalleri, hedefleri, idealleri olan büyük bir ülkeyiz" dedi.
ANKARA, (DHA)-
ANKARA Bakan Albayrak: Tedbiri bırakmadan hayata devam etmeliyiz

Kaynak: DHA

Etiketler: Berat Albayrak, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Yunanistan’dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz’deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye’yi engelleyin Haber
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye’den korkuyoruz Haber
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz
İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyarken gençler oralı bile değil Haber
İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyarken gençler oralı bile değil
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu Haber
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı Haber
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı Haber
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı Haber
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak Haber
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak
Haberler››Güncel››ANKARA Bakan Albayrak: Tedbiri bırakmadan hayata devam etmeliyiz - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:31: Kocaeli'de evden hırsızlık zanlıları adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Haber 16:30: (SARIYER'DE YALININ ÇATISI ALEV ALEV YANDI - Haber 16:29: Kdz. Ereğli protokolü taleplerini Bakan Varank'a aktardı - Haber 16:29: Güney Kore'den Kore Savaşı gazilerine 45 bin maske - Haber 16:29: Son dakika haberleri... Belediye Başkanı engelli kişiye akülü araba hediye etti - Haber 15:56: Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı - Magazin 15:30: Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı - Haberler 15:25: Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu - Magazin 15:20: Yasa değişikliğine tepki gösteren baro başkanlarına polis müdahalesi - Haber 15:14: AKOM'dan İstanbul için önümüzdeki 2 gün boyunca sağanak yağış uyarısı - Haber