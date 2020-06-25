ANKARA Bakan Çavuşoğlu: Sudan halkının her zaman yanında olacağız

Bakan Çavuşoğlu: Sudan halkının her zaman yanında olacağızDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dost ve kardeş Sudan'a bu dönemde uluslararası destek çok önemli. Sudan halkının her zaman yanında olacağız" dedi.

25.06.2020 20:01 | Son Güncelleme: 25.06.2020 21:26
Bakan Çavuşoğlu: Sudan halkının her zaman yanında olacağız
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dost ve kardeş Sudan'a bu dönemde uluslararası destek çok önemli. Sudan halkının her zaman yanında olacağız" dedi.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Sudan Ortaklık Konferansı'na' katıldıklarını belirtti. Çavuşoğlu paylaşımında, "Dost ve kardeş Sudan'a bu dönemde uluslararası destek çok önemli. Yaptırımların kaldırılması ve yapısal reformlar, Sudan'ın küresel ekonomiyle bütünleşmesini kolaylaştıracak. Sudan halkının her zaman yanında olacağız" ifadelerini kullandı. ANKARA Bakan Çavuşoğlu: Sudan halkının her zaman yanında olacağız

Kaynak: DHA

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan, Güncel, Haber

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