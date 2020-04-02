ANKARA Bakan Çavuşoğlu Yurt dışında koronavirüs nedeniyle 124 Türk vatandaşı hayatını kaybetti - 2
ANKARA Bakan Çavuşoğlu Yurt dışında koronavirüs nedeniyle 124 Türk vatandaşı hayatını kaybetti - 2.
02.04.2020 21:25 | Son Güncelleme: 02.04.2020 21:30
ANKARA Bakan Çavuşoğlu Yurt dışında koronavirüs nedeniyle 124 Türk vatandaşı hayatını kaybetti - 2
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
Etiketler: Güncel