ANKARA Bakan Dönmez: Fatih Sondaj Gemisi, 29 Mayıs'ta Karadeniz'e hareket edecek

Bakan Dönmez: Fatih Sondaj Gemisi, 29 Mayıs'ta Karadeniz'e hareket edecekENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sondaj gemisinin Karadeniz'e geçiş için son hazırlıklarını tamamladığını, 29 Mayıs'ta hareket edeceğini açıkladı.

26.05.2020 16:45 | Son Güncelleme: 26.05.2020 16:49
Bakan Dönmez: Fatih Sondaj Gemisi, 29 Mayıs'ta Karadeniz'e hareket edecek
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sondaj gemisinin Karadeniz'e geçiş için son hazırlıklarını tamamladığını, 29 Mayıs'ta hareket edeceğini açıkladı.
Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fatih Sondaj Gemimiz Karadeniz'e geçiş için son hazırlıklarını tamamladı. Gemimiz, İstanbul Boğaz geçişi için hazır. Fatih, 29 Mayıs'ta, kutlu fethin yıl dönümünde, Karadeniz seferi için hareket edecek" ifadelerini kullandı. ANKARA Bakan Dönmez: Fatih Sondaj Gemisi, 29 Mayıs’ta Karadeniz’e hareket edecek

Kaynak: DHA

Etiketler: Karadeniz, Fatih, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Ukrayna’da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti Haber
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı Haber
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı
’Yarasa kadın’dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü Haber
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep’te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor Haber
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum Haber
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
DEAŞ’ın sözde Irak sorumlusu Mutaz el-Cuburi öldürüldü Haber
DEAŞ'ın sözde Irak sorumlusu Mutaz el-Cuburi öldürüldü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı Haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu Haber
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
Haberler››Güncel››ANKARA Bakan Dönmez: Fatih Sondaj Gemisi, 29 Mayıs'ta Karadeniz'e hareket edecek - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:45: DHA DIŞ -İngiltere'de metroda koranavirüs deneyi: 7 metrelik alanda herkese bulaşıyor - Haber 16:45: Manisa'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden ehliyetsiz sürücüye para cezası - Haber 16:43: Uganda'da tekne alabora oldu: 8 ölü - Haber 16:41: Kızıltepe 'vefa' ekibinden 2 yaşındaki Muhammed'e doğum günü sürprizi - Haber 16:41: İzmir'de asayiş - Haber 15:53: DEAŞ'ın sözde Irak sorumlusu Mutaz el-Cuburi öldürüldü - Haber 15:50: İsviçre'de rahatsızlanan Türk vatandaş, Sağlık Bakanlığı'na ait özel ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi - Haber 14:19: Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti - Haberler