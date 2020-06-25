ANKARA Bakan Ersoy: Amacımız 500'e yakın AVM'yi kütüphanelerle buluşturmak

Bakan Ersoy: Amacımız 500'e yakın AVM'yi kütüphanelerle buluşturmakKÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 3 AVM içinde yapılan kütüphanelerin açılışını gerçekleştirerek, "Amacımız 500'e yakın AVM'yi kütüphanelerle buluşturmak.

25.06.2020 17:56 | Son Güncelleme: 25.06.2020 18:06
Bakan Ersoy: Amacımız 500'e yakın AVM'yi kütüphanelerle buluşturmak
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 3 AVM içinde yapılan kütüphanelerin açılışını gerçekleştirerek, "Amacımız 500'e yakın AVM'yi kütüphanelerle buluşturmak. Bu aynı zamanda kamu-özel sektör iş birliği açısından çok pratik bir örnek" dedi.
Bakan Ersoy, AVM'ler içinde yapılması planlanan kütüphanelerden 3'ünün açılışına katıldı Türkiye'de ilk olan kütüphanelerin açılışı nedeniyle düzenlenen törende konuşan Bakan Ersoy, kütüphanelerin yüz yıllardır bilgiyi, kültürü gelecek nesillere taşıyan en önemli köprü vazifesini üstlendiğini, Türkiye'de bin 186 kütüphane bulunduğunu söyledi. Bu kütüphanelere ulaşamayan vatandaşlar için 53 adet gezici kütüphane bulunduğunu kaydeden Bakan Ersoy, "AVM'ler de ayrılmaz bir parçamız haline geldi. Amacımız 500'e yakın AVM'yi kütüphanelerle buluşturmak. Bu aynı zamanda kamu-özel sektör iş birliği açısından çok pratik bir örnek. Çok da hızlı sonuç alabileceğimiz bir örnek. Hem biz kütüphanelerimizi daha yaygın hale getiriyoruz, hem vatandaşlarımızın olduğu her noktaya kütüphane ulaştırmış oluyoruz. İlk etapta onlarca AVM ile bu konuda görüşmeye başladık. NATA Holding bu konuda öncülük yaptı" dedi.
Bakan Ersoy, "Eylül ayında da 3 tane daha açılacak. Birkaç yıl içinde birçok AVM'yi kütüphane ile buluşturacağız" diye konuştu.
Bakan Ersoy'un konuşmasının ardından Eskişehir ve Ankara'daki 3 AVM'deki kütüphanelerin açılışı gerçekleştirildi. Bakan Ersoy ve beraberindekiler, kütüphaneyi gezdi. ANKARA Bakan Ersoy: Amacımız 500’e yakın AVM’yi kütüphanelerle buluşturmak

Kaynak: DHA

Etiketler: Mehmet Nuri, Ankara, Güncel, Haber

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