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ANKARA Bakan Gül'den, izolasyonda okul ve yurdun tadilatını yapan infaz koruma memurlarına teşekkür

Bakan Gül'den, izolasyonda okul ve yurdun tadilatını yapan infaz koruma memurlarına teşekkürADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Muğla'da koronavirüs tedbirleri kapsamında izolasyonda kaldıkları okulun tadilat işlerini yapan infaz koruma memurlarını, telefonla görüntülü arayarak teşekkür etti.

29.04.2020 16:35 | Son Güncelleme: 29.04.2020 16:38
Bakan Gül'den, izolasyonda okul ve yurdun tadilatını yapan infaz koruma memurlarına teşekkür
ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Muğla'da koronavirüs tedbirleri kapsamında izolasyonda kaldıkları okulun tadilat işlerini yapan infaz koruma memurlarını, telefonla görüntülü arayarak teşekkür etti.
Muğla Seydikemer Eşen T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda çalışan 90 infaz koruma memuru, 16 Nisan'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında izolasyon amacıyla Fethiye Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu yurduna yerleştirildi. İnfaz koruma memurları, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle okulda gördükleri bazı eksiklikleri gidermek için kolları sıvadı. Sınıfları boyayan, binalarda tadilat yapan infaz koruma memurları ayrıca okulun bahçesinde de düzenleme yaptı.
BAKAN GÜL'DEN TEŞEKKÜR
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, infaz koruma memurlarından Murat Polat ve Selçuk Arslan'ı cep telefonundan görüntülü arayarak, teşekkür etti ve okulda yaptıkları çalışma ilgili bilgi aldı. Bakan Gül, her iki infaz koruma memuruna da, "Sizin bu yaptığınız büyük bir fedakarlık. Hem virüsün cezaevlerinde yayılmasının önlenmesi anlamında hem de kamuya yaptığınız bu hizmet için size çok teşekkür ediyorum" dedi. İnfaz koruma memurları da Bakan Gül'e, kendilerini aramasından dolayı onur duyduklarını ifade ettiler.
3 VARDİYALI KARANTİNA
Bilim Kurulu'nun tavsiyesiyle, infaz koruma memurlarının dışarıyla irtibatını kesmek için 1 Nisan'dan itibaren karantina uygulaması başlatıldı. Bu süre boyunca infaz koruma memurları için 3 vardiya şeklinde bir düzenleme yapıldı. Bu kapsamda; infaz koruma memurlarının üçte biri mesaide, üçte biri karantinada tutuldukları alanda, diğer üçte biri ise evlerinde kaldı. 14 gün ceza infaz kurumunda görev yapan personel evlerine gönderilirken, karantina alanlarında bulunanlar da infaz kurumlarında iş başı yaptı. Evlerinde 14 gün karantinada kalanlar ise buradan okul ve yurtlara yerleştirildi. Bu dönüşüm sayesinde tüm personel, gözetim altında tutularak salgının infaz koruma memurları aracılığıyla cezaevlerine bulaşması önlenmiş oldu. ANKARA Bakan Gül’den, izolasyonda okul ve yurdun tadilatını yapan infaz koruma memurlarına teşekkür

Kaynak: DHA

Etiketler: Abdulhamit Gül, Güncel, Haber

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