ANKARA Bakan Koca'dan Dr. Sinan Kakı paylaşımı

Bakan Koca'dan Dr. Sinan Kakı paylaşımıSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Sinan Kakı ile ilgili olarak, Yaşasaydı, pek çok dostunu ve yakınını bayramda yine ilk arayan kişi olacaktı.

26.05.2020 22:05 | Son Güncelleme: 26.05.2020 22:08
Bakan Koca'dan Dr. Sinan Kakı paylaşımı
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Sinan Kakı ile ilgili olarak, Yaşasaydı, pek çok dostunu ve yakınını bayramda yine ilk arayan kişi olacaktı. COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Mücadelesi için minnettarız dedi.
Bakan Koca, Twitter hesabından koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Sinan Kakı ile ilgili videolu paylaşımda bulundu. Koca paylaşımında,Dr. Sinan Kakı. 1960, Bitlis Doğumlu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirdi. Radyoloji uzmanıydı. Haseki Hastanesi'nde görev yapıyordu. Yaşasaydı, pek çok dostunu ve yakınını bayramda yine ilk arayan kişi olacaktı. COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Mücadelesi için minnettarız ifadelerine yer verdi. ANKARA Bakan Koca’dan Dr. Sinan Kakı paylaşımı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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