ANKARA Bakan Koca'dan Dr. Yavuz Kalaycı paylaşımı

Bakan Koca'dan Dr. Yavuz Kalaycı paylaşımıSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Yavuz Kalaycı'yla ile ilgili olarak, "Hayatta en çok hastalarına ve iki küçük kızına yakındı.

18.05.2020 01:25 | Son Güncelleme: 18.05.2020 01:25
Bakan Koca'dan Dr. Yavuz Kalaycı paylaşımı
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Yavuz Kalaycı'yla ile ilgili olarak, "Hayatta en çok hastalarına ve iki küçük kızına yakındı. Mücadelesi için minnettarız"dedi.
Bakan Koca, Twitter hesabından koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Yavuz Kalaycı ile ilgili videolu paylaşımda bulundu. Koca paylaşımında, "Dr. Yavuz Kalaycı. 1964, İstanbul doğumlu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1989 mezunu. İlk hizmet yeri Mardin'di. Hastalığa, sonradan kendi adı verilen Nişanca Aile Sağlığı Merkezi'nde yakalandı. Hayatta en çok hastalarına ve iki küçük kızına yakındı. Mücadelesi için minnettarız" ifadelerine yer verdi. ANKARA Bakan Koca’dan Dr. Yavuz Kalaycı paylaşımı

Kaynak: DHA

Etiketler: Fahrettin Koca, Yavuz Kalaycı, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

ABD’de yanlış teşhis konulan ünlü Türk iş insanının annesi koronadan hayatını kaybetti Haber
ABD'de yanlış teşhis konulan ünlü Türk iş insanının annesi koronadan hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Koronavirüs için Ramazan Bayramı’nda birçok önlem alınması kuvvetle muhtemel Haber
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Koronavirüs için Ramazan Bayramı'nda birçok önlem alınması kuvvetle muhtemel
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı Haber
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut’u teselli etmek için Mess’e benzeyen köpek alındı Haber
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı
FETÖ firarisi Hakan’dan Galatasaray’a ’UEFA Kupası’ tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım Haber
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a "UEFA Kupası" tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım
Koronavirüsün deniz ve havuz suyundan bulaşma ihtimali çok düşük Haber
Koronavirüsün deniz ve havuz suyundan bulaşma ihtimali çok düşük
Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna’da gece kulüpleri doldu taştı Haber
Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı
Almanya’da federal yetkililerden devlet kurumlarına WhatsApp uyarısı: Sakın kullanmayın Haber
Almanya'da federal yetkililerden devlet kurumlarına WhatsApp uyarısı: Sakın kullanmayın
Haberler››Güncel››ANKARA Bakan Koca'dan Dr. Yavuz Kalaycı paylaşımı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

01:38: Yemen açıklarında İngiliz gemisi saldırıya uğradı - Haber 01:27: Ankara Valiliği'nden türbe önünde drift yapan sürücüye ilişkin açıklama - Haber 01:14: Kozan'da orman yangını - Haber 01:13: Kardeşinin cenazesine gelen kişi ile temas ettiği 12 akrabasında virüs tespit edildi - Haber 01:03: Kudüs'te Netanyahu-Gantz koalisyonu karşıtı gösteri - Haber 00:42: Van'da taziye evinde bir araya gelen 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 23:48: Koronavirüsün deniz ve havuz suyundan bulaşma ihtimali çok düşük - Haber 14:39: FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a "UEFA Kupası" tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım - Spor 08:24: Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı - Haberler 07:48: Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı? - Haberler