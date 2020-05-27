ANKARA Bakan Koca'dan eczacı İsmail Durmuş paylaşımı

Bakan Koca'dan eczacı İsmail Durmuş paylaşımıANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden eczacı İsmail Durmuş ile ilgili olarak, Birkaç yıl önce İstanbul Sancaktepe'de kendi eczanesini açmıştı.

27.05.2020 22:22 | Son Güncelleme: 27.05.2020 22:26
Bakan Koca'dan eczacı İsmail Durmuş paylaşımı
ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden eczacı İsmail Durmuş ile ilgili olarak, Birkaç yıl önce İstanbul Sancaktepe'de kendi eczanesini açmıştı. Bir çocuk babasıydı. Virüsü bir hastadan aldı. Mücadelesi için minnettarız dedi.
Bakan Koca, Twitter hesabından koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Eczacı İsmail Durmuş ile ilgili videolu paylaşımda bulundu. Koca paylaşımında, Eczacı İsmail Durmuş. 1985, Kayseri doğumlu. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden 2007'de mezun oldu. En büyük tutkusu mesleğiydi. Birkaç yıl önce İstanbul Sancaktepe'de kendi eczanesini açmıştı. Bir çocuk babasıydı. Virüsü bir hastadan aldı. Mücadelesi için minnettarız ifadelerini kullandı.
ANKARA Bakan Koca’dan eczacı İsmail Durmuş paylaşımı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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