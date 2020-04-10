Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

ANKARA Bakan Koca'dan 'Sağ ol Türkiye' paylaşımı

Bakan Koca'dan 'Sağ ol Türkiye' paylaşımıSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 18 il ve 1 ilçenin boş meydanlarından çekilen videoyu, "Bu filmin kahramanları günü evde geçirenlerdir" mesajı ile paylaştı.

10.04.2020 10:22 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:25
Bakan Koca'dan 'Sağ ol Türkiye ' paylaşımı
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 18 il ve 1 ilçenin boş meydanlarından çekilen videoyu, "Bu filmin kahramanları günü evde geçirenlerdir" mesajı ile paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 'evde kal' çağrılarına uyulan 18 il ve 1 ilçenin boş meydanlarından çekilen görüntülerle hazırlanan videoyu, Twitter hesabından paylaştı. Bakan Koca, 18 kentin yanında Marmaris ilçesinin de önemli toplanma alanlarının boş olduğunu gösteren video ile birlikte, "Bu filmin kahramanları günü evde geçirenlerdir. Sağ ol Türkiye" mesajını paylaştı. ANKARA Bakan Koca’dan ’Sağ ol Türkiye’ paylaşımı

Kaynak: DHA

Etiketler: Fahrettin Koca, Türkiye, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada Haberler
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan’da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek Haberler
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Gözler saat 11.30’a çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapacak Haberler
Gözler saat 11.30'a çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapacak
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
9 milyon metrekarelik Hazine arazisi tarıma açılıyor Haberler
9 milyon metrekarelik Hazine arazisi tarıma açılıyor
İstanbul’da salgına karşı en riskli grupta son durum: 7-8 kişi pozitif Haberler
İstanbul'da salgına karşı en riskli grupta son durum: 7-8 kişi pozitif
Elektrik borcu dahil cepleri rahatlatacak düzenlemeler Meclis’e geliyor Haberler
Elektrik borcu dahil cepleri rahatlatacak düzenlemeler Meclis'e geliyor
Korona ile topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde çekilen kare pes dedirtti Haberler
Korona ile topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde çekilen kare pes dedirtti
Haberler ›› Güncel ››ANKARA Bakan Koca'dan 'Sağ ol Türkiye' paylaşımı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:12: Ertelenen at yarışları için mayıs ayında karar verilecek - Haber 11:12: Mustafakemalpaşa Belediyesi ilk etapta 20 bin maske üretip ücretsiz dağıtacak - Haber 11:12: İktisat profesöründen, "Pandemik kriz, kendi kendine yeten ülkeler yaratacak" değerlendirmesi - Haber 11:12: Kırklareli'nde define arayan 2 şüpheli suç üstü yakalandı - Haber 11:12: Hindistan'da doktorlar Kovid-19'a karşı önerilen ilaç konusunda endişeli - Haber 10:58: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 11.30'da Türk Konseyi Toplantısı'nda konuşacak - Haber 10:22: Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek - Haber 20:41: Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı - Haberler